Ciolacu l-a amenințat pe Hurezeanu că îl demite

Afirmațiile au venit în contextul în care Emil Hurezeanu a fost cel care a dezvăluit că trimisul lui Donald Trump, Richard Grenell, l-a întrebat de situația fraților Tate, lucru pe care partea americană l-a negat. După câteva zile, Andrew și Tristan Tate au plecat în SUA, deși aveau control judiciar.

„Este normal ca un diplomat străin să se intereseze de cetățenii americani în speța respectivă care este tratamentul, dar am înțeles că nu a fost o discuție într-un cadru diplomatic, într-un cadru organizat. A fost o întâlnire pe hol. Am văzut și eu ceea ce a spus domnul ministru Hurezeanu, am văzut că domnul Hurezeanu a ieșit o dată și l-a certat pe domnul Elon Musk, îl văd a doua oară, cred că astăzi, că l-a certat pe domnul Elon Musk”, a atras atenția șeful Guvernului.

Și a continuat: „Îl anunț pe domnul Hurezeanu că de acum, când iese pe X sau pe Twitter, în România este o administrație așezată, iar dânsul reprezintă Guvernul României, condus de Marcel Ciolacu. Îl anunț că, din acest moment, chiar dacă politica externă a României este coordonată de președintele României, conform constituției, dânsul face parte din Guvernul României”.

„Înainte de a mai face comentarii și de a mai da răspunsuri unor persoane, să întrebe întâi și primul ministru și să hotărâm împreună. Dacă nu, atunci domnul Hurezeanu va pleca acasă, cum este normal în orice stat democratic”, a conchis premierul Ciolacu.

Americanii, acuzați că au făcut presiuni pentru frații Tate

La jumătatea lunii februarie 2025, Financial Times a scris că Administrația Trump a exercitat presiuni asupra autorităților române pentru a ridica restricțiile de călătorie impuse lui Andrew și Tristan Tate de instanțele românești.

Ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, a fost cel care a dezvăluit că s-a văzut la Conferința de Securitate de la Munchen cu Richard Grenell, trimisul special al președintelui Donald Trump, iar Grenell i-a transmis că „rămâne interesat de soarta fraților Tate”.

În schimb, partea americană a negat că a existat un dialog de substanță Hurezeanu – Grenell și, mai mult, SUA au susținut că, de fapt, Grenell nici nu îl cunoaște pe Hurezeanu.

Ciolacu l-a chemat pe Hurezeanu să îl apostrofeze pentru ce a spus

Pe 18 februarie, premierul Marcel Ciolacu a avut o discuție privată cu ministrul de Externe Emil Hurezeanu, în care i-a reproșat declarațiile, iar la final a dat un comunicat în care scria că SUA nu au cerut României detalii referitoare la frații Tate, deși Hurezeanu spusese altceva.

În acest context, cei doi milionari britanici, care au și cetățenie americană, au plecat din România pe 27 februarie dimineață, s-au urcat într-un avion privat și s-au dus în SUA, deși erau sub control judiciar.

