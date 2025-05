Condiția pusă de Marcel Ciolacu pentru demisie

Șeful Executivului a spus că actuala coaliție a avut două obiective atunci când s-a format, la finalul lunii decembrie.

„Această coaliție, după anularea alegerilor din decembrie și după alegerile parlamentare, s-a constituit o coaliție de guvernare care are și majoritate în Parlamentul României, cu două obiective. Primul, de a crea un guvern cu un prim ministru din partea PSD, pentru că PSD a fost pe primul loc. Colegii m-au propus pe mine. Și al doilea obiectiv, de a avea un candidat comun pentru funcția de președinte al României”, a spus Marcel Ciolacu, înainte de a intra în sediul PSD unde va avea loc Consiliul Politic Național.

El a susținut că unul dintre cele două obiective ale coaliției PSD-PNL-UDMR nu a fost îndeplinit. „Acela de a avea un candidat comun care să devină președintele României. Domnul Crin Antonescu nu a intrat în turul 2. În consecință, acordul coaliției nu a fost îndeplinit decât parțial”, a explicat Ciolacu.

„Normal, astăzi, după ce am văzut votul românilor și faptul că această coaliție nu și-a îndeplinit obiectivele, deci neavând nicio credibilitate după votul românilor, am să propun colegilor mei ca PSD să iasă din această coaliție. Dacă colegii mei vor vota să ieșim din coaliție, normal că eu, primul ministru al coaliției, am să îmi depun demisia tot astăzi, la președintele interimar al României”, a conchis Ciolacu.

Lucrurile au stat similar și acum 6 luni

Pe 25 noiembrie 2024, Marcel Ciolacu și-a dat prima oară demisia din funcția de președinte al PSD, în urma rezultatului primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie, când a ieșit pe locul 3.

Dar pe 2 decembrie a revenit în funcția de președinte PSD, iar pe 6 decembrie CCR a anulat alegerile câștigate de Călin Georgescu.

În acordul politic PSD-PNL-UDMR nu scria că Crin Antonescu trebuie să devină președintele României

Pe 4 decembrie 2024, PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţile au semnat o primă rezoluţie privind „formarea unei coaliţii pentru stabilitate şi modernizare” pentru „a evita izolarea internațională”. La scurt timp, USR a fost scos de la guvernare.

Pe 23 decembrie 2024 a fost semnat un nou acord, de data aceasta fără USR, iar articolul 8 era „un motiv de denunțare unilaterală a prezentului Acord”.

La Articolul 8 scria: „În perspectiva alegerilor pentru Președintele României din anul 2025, formațiunile politice semnatare au convenit, prin consens, desemnarea unui candidat unic al Coaliției politice în persoana domnului George Crin Laurențiu Antonescu, propunere ce urmează să fie validată în forurile statutare ale formațiunilor membre ale Coaliției". Doar că articolul 8 nu menționa și că Crin Antonescu trebuie să devină președintele României, așa cum a spus acum premierul.

Marcel Ciolacu este așteptat să își anunțe demisia după eșecul lui Crin Antonescu din primul tur al alegerilor prezidențiale 2025. Candidatul AUR, George Simion, a ieșit pe locul 1 cu peste 3,8 milioane de voturi, după centralizarea tuturor proceselor verbale, procentul său fiind 40,96%. Nicuşor Dan a obţinut 20,99% din voturi, iar Crin Antonescu 20,07%. Prin urmare, George Simion și Nicușor Dan se vor înfrunta în turul 2 al alegerilor prezidenţiale din 18 mai.

