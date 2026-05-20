Deși sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina rămâne ferm, ministrul adjunct al Trezoreriei, Dan Tomlinson, a declarat că interesul național trebuie să primeze și că, în aceste condiții, o relaxare temporară a anumitor sancțiuni asupra unor produse rusești este justificată.

„Trebuie să ne asigurăm că protejăm securitatea aprovizionării pentru bunuri fundamentale foarte importante în economia noastră, precum combustibilul pentru avioane”, a spus acesta miercuri, pentru BBC.

Măsura vine după un pas similar făcut de Statele Unite, care au prelungit luni o derogare de la sancțiuni ce permite achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare pentru a sprijini țările vulnerabile energetic afectate de perturbările de aprovizionare legate de conflictul cu Iranul și de blocarea Strâmtorii Ormuz.

Precedenta prelungire făcea parte din strategia administraţiei Trump de a limita creşterea preţurilor globale la energie în contextul războiului cu Iranul.

Mii de sancțiuni rămân în vigoare

De când a început războiul Rusia-Ucraina în 2022, Marea Britanie a amendat peste 3.200 de persoane, companii și nave în cadrul regimului său de sancțiuni împotriva Moscovei, pentru a încerca să perturbe acțiunile Moscovei și să sprijine Kievul.

În baza derogării, sancțiunile vor fi relaxate pentru combustibilul la avioane și motorina rafinate în țări terțe, precum India și Turcia, care ar putea proveni din petrol rusesc, deschizând astfel accesul Marii Britanii la surse suplimentare de aprovizionare.

Petrolul Brent se tranzacționa miercuri la aproximativ 110 dolari pe baril, aproape de maximele recente, pe fondul îngrijorărilor privind perturbarea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz.

O analiză făcută în România arată că motorina s-ar putea apropia de 10 lei litrul la noi, din cauza taxei de 2.000.000 de dolari impusă de Iran în Ormuz.

Criticii spun că modificările vor permite Kremlinului să obțină mai mulți bani și să finanțeze războiul împotriva Ucrainei.

Tomlinson a apărat schimbarea, numind-o „o decizie rațională” pentru a contribui la securitatea aprovizionării și pentru a ajuta industria, companiile aeriene și gospodăriile afectate de creșterea prețurilor.

El a subliniat că Marea Britanie continuă să sprijine Ucraina prin furnizarea de echipamente militare în valoare de miliarde de lire sterline și prin numeroasele sancțiuni care rămân în vigoare.

Companiile aeriene au avertizat încă din aprilie cu privire la posibile penurii de combustibil pentru avioane în timpul verii, însă recent au adoptat un ton mai optimist în privința disponibilității, deși operatorii aerieni din întreaga lume au majorat tarifele și unii au redus numărul zborurilor.

Noile reguli intră în vigoare miercuri și vor avea durată nedeterminată, însă vor fi revizuite periodic și pot fi modificate sau revocate, a anunțat guvernul într-un comunicat.

Separat, Marea Britanie a emis marți o licență temporară care acoperă transportul maritim de gaz natural lichefiat provenit din proiectele rusești Sakhalin-2 și Yamal LNG, precum și serviciile conexe – inclusiv transportul, finanțarea și brokerajul – în cadrul regimului de sancțiuni împotriva Rusiei. Licența va fi valabilă până la 1 ianuarie anul viitor.

Sakhalin-2, situat în Extremul Orient rus, și Yamal LNG din zona arctică se numără printre cele mai mari proiecte de export de gaze ale Rusiei.