Planul vizează reducerea costurilor și evitarea anulărilor de ultim moment, mai ales în sezonul aglomerat de vară.

Astfel, companiile aeriene vor putea comasa zboruri pe rutele unde sunt mai multe curse zilnice către aceeași destinație, redistribuind pasagerii pe alte zboruri similare.

În plus, operatorii vor putea renunța temporar la unele sloturi de decolare și aterizare, fără a risca să le piardă pentru sezonul viitor. Scopul este prevenirea zborurilor cu grad redus de ocupare și reducerea risipei de combustibil.

Problema a fost accentuată de blocarea recentă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul tensiunilor dintre Iran și alte state.

Astfel, prețul mediu al kerosenului a atins aproximativ 179 de dolari pe baril la finalul lunii aprilie 2026, un nivel mult mai ridicat comparativ cu anii anteriori.

„Monitorizăm zilnic situația aprovizionării cu combustibil și colaborăm îndeaproape cu industria aviatică pentru a preveni orice probleme majore. În prezent, nu există un deficit imediat de combustibil”, a declarat secretarul Transporturilor, Heidi Alexander.

Totuși, sectorul aviatic atrage atenția asupra riscurilor pe termen scurt. Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a avertizat că unele companii europene s-ar putea confrunta cu dificultăți financiare, dacă prețurile ridicate ale combustibilului vor persista în lunile de vară.

Între timp, în Statele Unite, Spirit Airlines a fost nevoită să își închidă operațiunile, neputând face față costurilor în creștere.

Reprezentanții industriei aviatice din Regatul Unit au salutat inițiativa guvernului, subliniind că flexibilitatea oferită este crucială pentru a face față volatilității prețurilor la energie, în condițiile în care operatorii continuă să funcționeze normal.

