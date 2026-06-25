Atacul este o „distilare” a capacităților, respectiv antrenarea unui model mai puțin performant pe baza rezultatelor unui model mai puternic.

Practic, chinezii ar fi extras capacitățile intelectuale ale Claude prin interogarea acestuia și cu aceste date au antrenat propriul soft.

Ce s-a întâmplat de fapt

Anthropic a declarat într-o scrisoare că acțiunea s-a desfășurat între 22 aprilie și 5 iunie 2026 și a generat peste 28,8 milioane de interacțiuni cu Claude prin intermediul a aproape 25.000 de conturi frauduloase.

Anthropic a precizat în scrisoare că distilarea este o modalitate de a contribui la accelerarea capacității Chinei de a atinge nivelul avansat al capacităților Mythos ale Anthropic.

Compania a afirmat că acțiunea a fost condusă de operatori afiliați Alibaba și Alibaba Qwen, laboratorul de AI al grupului chinez. Alibaba nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Scrisoarea, datată 10 iunie, a fost trimisă senatorilor Tim Scott și Elizabeth Warren, președintele și, respectiv, membrul cu cel mai înalt rang al Comisiei pentru afaceri bancare a Senatului SUA, înaintea unei audieri programate pe tema AI.

În aprilie, Casa Albă a acuzat China că fură proprietatea intelectuală a laboratoarelor de AI din SUA la scară industrială.

Anthropic a declarat în scrisoare că susține eforturile guvernului SUA de a combate atacurile.

DeepSeek, acuzată anterior

Anterior, Anthropic a menționat într-o postare din februarie că a identificat o campanie a ⁠DeepSeek — al cărui model de cu cost redus a provocat un val de șoc în ianuarie 2025 — și a altor două laboratoare chineze, menite să extragă în mod ilicit capacități din platforma sa de Claude.

Compania a precizat că operațiunea DeepSeek a implicat peste 150.000 de schimburi, în timp ce cea a Moonshot AI a atins o amploare de peste 3,4 milioane, iar cea a MiniMax de peste 13 milioane.

De asemenea, s-a menționat la momentul respectiv că aceste campanii câștigau în „intensitate și sofisticare” ⁠și că contracararea amenințării ar necesita „acțiuni rapide și coordonate între actorii din industrie, factorii de decizie și comunitatea globală de AI”.

Alibaba a fost adăugată luna aceasta pe lista companiilor militare chineze a Pentagonului, o desemnare pe care o contestă.

Totuși, Departamentul Comerțului a amânat includerea DeepSeek pe o listă neagră comercială, în ciuda faptului că a fost considerată un risc pentru securitatea națională de către un comitet guvernamental interinstituțional, deoarece departamentul încearcă să evite escaladarea tensiunilor cu Beijingul.

Restricții pentru Mythos

Între timp, pe 12 iunie, la două zile după ce Anthropic a trimis scrisoarea, Departamentul Comerțului a impus restricții asupra celor mai recente modele ale Anthropic, respectiv Mythos și Fable, deoarece oficialii se temeau că acestea ar putea fi utilizate de serviciile de informații militare din China și din alte țări care suscită îngrijorare.

Restricțiile au determinat Anthropic să blocheze accesul la aceste modele la nivel global.

Chinezii le laudă că au prins din urmă Mythos

Zilele trecute, compania chineză de securitate cibernetică 360 Security Technology a anunțat că a dezvoltat două unelte care au ajuns din urmă Mythos, conform Reuters.

Associated Press a scris că Mythos a descoperit vulnerabilități în sistemele clasificate ale SUA în timpul unui exercițiu de testare.

Anthropic a fost evaluată recent la 965 de miliarde de dolari, după o rundă de finanțare.