Marian Neacșu, la Congresul Extraordinar al PSD: ”PSD este o forță a binelui. În noi stă speranța acestei țări”

Marian Neacșu, la Congresul Extraordinar al PSD. Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, a declarat, la Congresul Extraordinal al social-democraților, că partidul său reprezintă o forță a binelui, precum și speranța întregii țări.

”PSD este o forță a binelui. În noi stă speranța acestei țări”, a declarat secretarul general al PSD, Marian Neacșu, în Congrsul Extraordinar. El a precizat că acest Congres s-a organizat pentru ca partidul să se regrupeze.

”Eu cred în binele pe care îl aducem oamenilor”, a mai spus Neacșu, cerându-le celor de la PSD să vorbească și să transmită că ”PSD este forța binelui”.

Potrivit secretarului general, PSD este şi va rămâne o echipă, cea mai performantă, care va continua să aducă românii în clasa de mijloc şi să aducă milioanele de concetăţeni plecaţi în lumea largă acasă.

“Noi, PSD, suntem cel mai mare, cel mai important, cel mai profesionist şi cel mai performant partid al ţării. Am ajuns aici împărtăşind idealuri şi crezuri comune, pentru binele concetăţenilor noştri şi al ţării noastre. Am fost solidari, ne-am organizat muncind umăr la umăr. Am fost, suntem şi rămânem echipa cea mai mare şi performantă a PSD. Suntem reuniţi la Congresul extraordinar pentru a stabili bazele viitoarelor noastre victorii. Acest congres al nostru reprezintă temeila deciziilor care ne vor asigura guvernarea şi ne vor configura strategia publică în competiţiile care vor să vină. Au trecut mai bine de doi ani de la ultimul congres – doi ani buni pentru partid şi mai ales pentru ţară (…), ne-am asumat decizii dificile, unele dureroase, unele în premieră politică, dar rezultatele guvernării noastre sunt spectaculoase: România are cea mare mare creştere economică din lume – 7%”, a susţinut Neacşu.

