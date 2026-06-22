Un semnal direct către partide

Într-o declarație de presă de ultimă oră, vicepremierul Marian Neacșu, unul dintre liderii cu greutate ai PSD, a subliniat că viitorul Cabinet nu își poate permite să funcționeze fără o bază politică solidă și stabilă, potrivit Agerpres.

Potrivit oficialului social-democrat, contextul economic și provocările administrative actuale cer un Executiv capabil să adopte legi fără blocaje legislative repetate.

„Trebuie să avem un guvern cu susținere parlamentară reală”, a punctat Marian Neacșu, transmițând un semnal direct către partidele care încearcă în aceste zile să creioneze o majoritate în jurul premierului desemnat.

Întrebat, la finalul audierilor din comisia de specialitate despre negocierile dintre Adrian Veștea și AUR, Neacșu a răspuns:

„Dacă domnul prim-ministru desemnat Veștea a decis să meargă să discute cu colegii de la AUR, este decizia domniei sale și o respect. Și, dacă vreți cu titlu personal, cred că este și corect. Pentru că domnul Veștea (…) a discutat și cu grupul UPR și cu PACE, a discutat și cu toți ceilalți, ăsta era singurul cu care nu discutam. Bănuiesc că voturile respective se discută determinat de niște condiționalități”.

În politică, nimic nu este de exclus”

Întrebat de când a început PSD să negocieze cu AUR pentru susținerea Guvernului Veștea, el a spus: „Nu cred că s-a negociat cu parlamentari AUR (…). Mi se pare corect și logic ca premierul desemnat să discute cu toate partidele parlamentare”.

„Mie domnul Petrișor Peiu mi se pare o persoană extrem de bine mobilată intelectual, care are cunoștințe extrem de consistente în zona economică. Câteva dintre ideile domniei sale eu chiar le apreciez”, a adăugat Marian Neacșu.

Totodată, acesta a adăugat: „Nu cred că se va discuta despre preluarea în cadrul guvernamental al AUR, pentru că ne aflăm deja într-o procedură de audieri”, a arătat el.

Marian Neacşu a fost întrebat şi dacă AUR a devenit un partid frecventabil, el arătând că AUR este partidul alături de care au semnat şi au votat o moţiune de cenzură.

Întrebat dacă am putea să vedem al doilea om în stat numit din partea AUR?, Neacşu a răspuns: „Definiţi al doilea om în stat. Nu cunosc astfel de lucruri. (..) În politică, nimic nu este de exclus”.

Premierul desemnat a depus aseară programul de guvernare şi lista miniştrilor din cabinetul său, iar astăzi Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului s-au reunit pentru a stabili calendarul învestirii Guvernului Veştea, susținut oficial doar de PSD. Astfel, în urma ședinței BPR, s-a decis ca votul de învestitură să aibă loc luni, de la 21:30, iar audierile miniștrilor propuși să înceapă de la ora 12:00.

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