Vicepremierul interimar Sorin Grindeanu a subliniat că partidul nu are obiecții față de persoana lui Veștea și anunță un vot rapid în Parlament, chiar luni, 22 iunie.

Iată lista oficială a miniștrilor PSD:

Vicepremier și Ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu

Ministerul Sănătății: Alexandru Rogobete

Ministerul Energiei: Bogdan Ivan

Ministerul Muncii: Florin Manole

Ministerul Agriculturii: Florin Barbu

Ministerul Justiției: Radu Marinescu

Ministerul Mediului: Mihai Ghigiu, fostul șef de la PSD Tineret

Ministerul Dezvoltării: Romeo Lungu

Secretariatul General al Guvernului (SGG, cu rang de ministru): Radu Oprea

Ministerul Culturii: Ionuț Vulpescu

Ce condiții a pus PSD pentru a intra în Guvern

PSD a transmis că susținerea sa parlamentară vine cu anumite condiții clare. Printre măsurile cerute de social-democrați se numără:

Stoparea austerității: Reducerea presiunii fiscale asupra cetățenilor cu venituri mici și medii, dar și a micilor antreprenori. PSD solicită investiții care să stimuleze economia și să crească veniturile bugetare.

Măsuri anti-inflație: Majorarea salariului minim, indexarea pensiilor și sprijinirea categoriilor vulnerabile, inclusiv mamele, veteranii și persoanele cu dizabilități. De asemenea, partidul cere extinderea schemei de limitare a adaosului comercial pentru produsele de bază.

Educație și abandon școlar: Extinderea programului „Masă caldă în școli” pentru a preveni abandonul școlar.

Reformă administrativă și eficiență: Reducerea cu 25% a sarcinilor administrative pentru cetățeni și companii, precum și reducerea cu 30% a termenelor de autorizare.

Susținerea economiei și a agriculturii: Guvernul trebuie să plătească datoriile către firme, să susțină industriile strategice și să aloce garanții de stat pentru investiții. De asemenea, PSD cere sprijin pentru fermierii români prin subvenționarea dobânzilor la credite.

Ilie Bolojan cere guvern minoritar și pact național pe reforme

lie Bolojan refuză să susțină Guvernul Veștea și cere un executiv minoritar bazat pe un pact național pentru PNRR.

Liderul PNL a anunțat că nu va sprijini noul cabinet și le recomandă parlamentarilor liberali să părăsească sala în timpul votului de învestitură, propunând în schimb o formulă guvernamentală minoritară și un acord politic transparent între toate partidele pentru adoptarea urgentă a reformelor blocate din Parlament.

Cele două soluțiide guvernare propuse de PNL

un guvern minoritar condus de PSD , pentru care celelalte partide ar da votul de îănvestitură

, pentru care celelalte partide ar da votul de îănvestitură un guvern minoritar format de PNL, USR, UDMR și minorități.

Ilie Bolojan a propus, în cadrul Congfresului Extraordinar al PNL de duminică, ideea unui pact pentru România, în următoarele şase luni, care să continue liniile adoptate de Guvernul pe care l-a condus, în aşa fel încât deficitele să fie menţinute ”la niveluri rezonabile”.

El preciza că a discutat cu USR şi UDMR despre ”o formulă cinstită, transparentă, pe faţă pentru a veni cu o soluţie pentru România”.

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