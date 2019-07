„În legătură cu reacţia de ieri a unora, de la Congresul PSD, am câteva gânduri de împărtăşit! Nu pot să spun că m-a surprins, dar m-a întristat. O tristeţe care mi-a făcut mult mai evident însă de ce am fost penalizaţi de români la ultimele alegeri. Nu ne-a costat doar mesajul, ci şi atitudinea.

Am decontat cu toţii greşelile şi orgoliile unora dintre membrii PSD, am primit etichete pentru gravele încălcări ale legii sau ale bunului-simţ, am fost atacaţi şi desconsideraţi pentru că am fi toţi la fel”, a scris Marian Oprişan, pe Facebook.

El continuă: „Nu suntem toţi la fel. Dar majoritatea celor care au rămas aici, crezând în continuare în acest partid pe care l-am văzut traversând vremuri şi vremuri, sunt din ce în ce mai asemănători în viziune şi răspuns. Suntem din ce în ce mai hotărâţi să nu mai permitem rabaturi de la minimele principii ale moralităţii şi decenţei!”

Potrivit lui Oprişan, „partea bună a întâmplării de ieri, partea care îi dă speranţă, este că şi-au dat seama cu toţii de aceste lucruri”.

„De ieri cred şi mai mult ca e nevoie de schimbare. Pentru colegii de partid, pentru membrii noştri din toată ţara, pentru români şi pentru viitorul nostru, al tuturor, o să fiu parte activă a acestei schimbări. Restabilirea seriozităţii, a maturităţii şi a echilibrului sunt obligatorii- în discurs, în comportament şi în acţiuni. Pentru că derapajele de la aceste principii – fie ele în partid, pe scena politică, în societate sau pe stradă – ne costă scump şi ne ţin pe loc!”, a mai scris Marian Oprişan.

Preşedintele CJ Vrancea, Marian Oprişan, vicepreşedinte al partidului, a fost huiduit, sâmbătă, în Congresul PSD, el părăsind scena, fără să îşi mai susţină discursul. ”Du-te acasă, nesimțitule!” i-au strigat unii delegați.

