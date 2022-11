Știri Externe Marile puteri ale lumii sunt conduse de bărbați peste 70 de ani. Cum s-a ajuns aici De Adelina Mărăcine,

Președintele american Joe Biden a împlinit 80 de ani. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, are 70 de ani, iar noul președinte al Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, reales recent, are 77 de ani. De asemenea, Narendra Modi, prim-ministru al Indiei, are 72 de ani. La 69 de ani, Xi Jinping, președintele Chinei, este cel mai tânăr dintre conducătorii marilor puteri mondiale. Niciunul nu plănuiește să se retragă, iar unii dintre ei amenință ordinea mondială, arată publicația științifică The Conversation.