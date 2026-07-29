Potrivit Europasur, nava amfibie de asalt „Dixmude”, implicată în Operațiunea Jeanne d’Arc 2026, a interceptat o ambarcațiune rapidă suspectă, refuzând să oprească la somațiile inițiale. În timpul urmăririi, echipajul ambarcațiunii a aruncat peste bord 58 de baloți, ulterior recuperați de forțele franceze și identificați ca fiind încărcați cu droguri.

Intervenție maritimă permisă de legislația franceză

Pentru a forța oprirea bărcii, Marina franceză a folosit un elicopter Caiman, care a tras focuri de avertisment, conform reglementărilor naționale ce permit astfel de măsuri în operațiunile de securitate maritimă.

Incidentul scoate în evidență o diferență notabilă între legislația Franței și cea a Spaniei, unde astfel de acțiuni sunt strict limitate de lege. În Franța, forțele de securitate pot utiliza arme pentru a imobiliza navele suspecte, în timp ce în Spania, Legea organică 2/1986 permite folosirea armelor doar în cazuri de risc grav pentru viața oamenilor.

Rigiditatea cadrului legal în Spania

În Spania, reglementările interne ale Ministerului de Interne nu permit utilizarea armelor din elicoptere pentru a opri navele implicate în traficul de droguri. Liderii Gărzii Civile spaniole au cerut în mod repetat o revizuire a legislației pentru a include permisiunea explicită de a deschide focul asupra motoarelor acestor ambarcațiuni în timpul urmăririlor pe mare.

Conform unui raport citat de El Mundo, oficialii Gărzii Civile au declarat că „cadrul legal este insuficient” pentru a face față organizațiilor tot mai agresive care operează în Strâmtoarea Gibraltar cu ambarcațiuni rapide, dotate uneori cu arme de război. Oficialii avertizează că, în lipsa unor măsuri mai ferme, combatanții rămân vulnerabili și rețelele de traficanți continuă să se dezvolte.

Excepțiile făcute în Spania

În trecut, au existat excepții notabile de la protocolul standard. În timpul Operațiunii Alfa-Lima, desfășurată între 13 și 26 aprilie 2026, unități speciale din mai multe țări, inclusiv Spania, Franța și Italia, au primit permisiunea de a trage asupra motoarelor unor bărci implicate în trafic de droguri. Totuși, aceste măsuri nu sunt acoperite legal în mod explicit de legislația spaniolă.

Mai multe cereri pentru modificări legislative au fost adresate autorităților spaniole. Liderii Gărzii Civile solicită nu doar permisiunea de a utiliza arme de foc împotriva ambarcațiunilor suspecte, ci și echipamente suplimentare, precum veste antiglonț și elicoptere blindate, pentru a face față unui nivel tot mai ridicat de violență din partea grupărilor de trafic de droguri. În acest sens, Partidul Popular a propus o inițiativă parlamentară menită să autorizeze explicit astfel de intervenții, dar propunerea nu a fost încă aprobată.

Engagé dans la mission Jeanne d'Arc 26, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude a réalisé une saisie majeure de 2,4 tonnes de résine de cannabis le 8 juillet dernier.



Après avoir repéré une embarcation suspecte près du détroit de Gibraltar, la @MarineNationale a dû recourir à des… pic.twitter.com/T0cHk2PmDy — Catherine Vautrin (@CaVautrin) July 22, 2026

Lupta împotriva traficului de droguri în Atlantic

De-a lungul timpului, Marina franceză și-a intensificat eforturile de a combate traficul internațional de droguri pe rutele maritime din Atlantic. Misiunile vizează consolidarea securității maritime și prevenirea destabilizării regiunii prin activități ilicite.

Intervenția din iulie a fost un exemplu al acestui angajament, evidențiind, în același timp, provocările legislative pentru țări precum Spania, care trebuie să găsească un echilibru între securitate și respectarea drepturilor omului în combaterea crimei organizate.

Pe 15 iulie, Spania și Gibraltar au marcat un moment istoric prin intrarea în vigoare a tratatului post-Brexit care elimină controalele la frontiera terestră. Ultimul gard de frontieră din Europa de Vest, care a separat Spania de Gibraltar timp de mai bine de un secol, a fost desființat, deschizând calea către o nouă eră de cooperare. Tratatul este rezultatul a peste patru ani de negocieri intense între Regatul Unit, Spania, Gibraltar și Uniunea Europeană.

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