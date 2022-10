„Marina Ovsiannikova a fost forțată să părăsească Rusia. Se află acum sub protecția uneia dintre țările europene”, a declarat avocatul jurnalistei Dmitri Zahvatov, citat de RIA.

Marina Ovsiannikova a devenit cunoscută la nivel internațional după ce a întrerupt, în martie, buletinul de știri de la postul național rus Pervîi Canal, unde era editor, cu un banner pe care scria „Stop war”.

Marina Ovsyannikova (the state TV antiwar protester who many in Ukraine believe was acting out an FSB plot to uncancel Russian society) says her RT-employed ex-husband is suing her, potentially threatening her custody of their kids (ages 17 and 11). https://t.co/Wp0wU7s9YU pic.twitter.com/eIZnPojIzT