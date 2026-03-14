Tancul petrolier fusese închiriat de compania Chevron

Informația a fost confirmată de ministrul grec al Navigației și Politicii Insulare, Vasilis Kikilias. Nava a fost lovită pe punte și nu avea marfă. Atacul a provocat doar pagube materiale, iar membrii echipajului nu au fost răniți, precizează publicația grecească Skai.

Potrivit ministerului, este vorba despre tancul petrolier Maran Homer, care plecase din portul Salonic având ca destinație Novorossiisk și, în momentul incidentului, era fără încărcătură. Nava fusese închiriată de compania Chevron și navighează acum autonom, fără a fi raportată poluare.

Conform acelorași informații, atacul ar fi fost comis de Ucraina, ca parte a reacției Kievului la decizia SUA de a ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc.

„Maran Tankers Management Inc., compania de administrare a petrolierului MARAN HOMER (nr. IMO 9761372) sub pavilion grec, raportează că astăzi, 14 martie, în jurul orei locale 04:35 (01:35 GMT), în timp ce nava naviga în afara apelor teritoriale rusești, așteptând ordinele de a intra în Terminalul Consorțiului Conductelor Caspice (CPC) din Novorossiisk, Rusia, unde urma să primească o încărcătură de țiței kazah, a fost lovită de un obiect necunoscut”, a transmis Grupul de transport maritim al Mariei Angelikousis , care deține nava.

Atacul are loc în contextul presiunilor exercitate de țările din regiune

Ministrul grec al Navigației și Politicii Insulare, Vasilis Kikilias, a declarat într-un interviu acordat ΕRΤnews că atacul a avut loc în urma deciziei SUA de a permite parțial transportul petrolului rusesc timp de o lună

„Se presupune că acest atac face parte din presiunea exercitată de către țările din regiune și este probabil legată și de deciziile luate de a permite parțial transportul petrolului rusesc timp de o lună. L-am informat pe prim-ministru, l-am informat și pe ministrul Afacerilor Externe”, a precizat acesta.

El a adăugat: „Vom face toate demersurile necesare, inclusiv la nivelul Consiliului European și oriunde va fi nevoie, deoarece consider că este inacceptabilă și foarte periculoasă țintirea navelor noastre sub pavilion grecesc, precum și a celor grecești care sunt închiriate în mod legal. Marinarii greci și sectorul maritim încearcă doar să‑și facă meseria și, în mod normal, ar trebui să fie în afara oricărui interes politic sau, dacă vreți, categoric în afara conflictului militar”.

Ministrul a sugerat că atacul asupra petrolierului Maran Homer ar fi fost comis de Ucraina.

Pentru a stabiliza prețurile globale ale energiei, afectate grav de închiderea Strâmtorii Ormuz în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, SUA au emis o autorizație temporară, valabilă până la 11 aprilie 2026. Aceasta permite comercializarea țițeiului și a produselor petroliere rusești care au fost deja încărcate pe nave înainte de 12 martie, precum și permiterea navelor occidentale să preia inclusiv petrol kazah (prin terminalul CPC din Novorosiisk), care tehnic tranzitează infrastructura rusă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE