Trei luni de captivitate pe nava MSC Francesca, în Golful Oman

Trei dintre navigatorii români aflați în situații critice sunt blocați pe nava container MSC Francesca, ancorată în Golful Oman, pe partea iraniană. Sechestrarea a avut loc la 22 aprilie, când Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a intervenit în forță și a reținut două dintre navele care făceau parte dintr-un convoi de zece ambarcațiuni ce încerca să traverseze Strâmtoarea Ormuz.

A doua navă capturată în cadrul aceleiași operațiuni se numește Epimonidas.

Adrian Mihălcioiu, inspector al Federației Internaționale a Navigatorilor (ITF) și președinte al Sindicatului Liber al Navigatorilor din România încă din anul 1994, a explicat pentru Libertatea.ro care sunt condițiile în care trăiesc cei trei români de pe MSC Francesca.

Potrivit acestuia, românii primesc hrană din partea autorităților iraniene, însă marea problemă rămâne izolarea aproape totală și posibilitatea extrem de redusă de a lua legătura cu cei dragi.

„Mai comunică și prin intermediul navigatorilor croați care sunt la bord, pentru că au acces foarte puțin la telefon”, a declarat Adrian Mihălcioiu pentru Libertatea.ro.

Harta MarineTraffic cu nava MSC Francesca, ancorată în Golful Oman, la intrarea în Strâmtoarea Ormuz
Nava MSC Francesca este ancorată în Golful Oman de trei luni. Sursa foto: MarineTraffic.

Repatrieri parțiale și eșecul acordurilor diplomatice

În timp ce românii rămași pe nava MSC Francesca așteaptă o rezolvare diplomatică, alți membri ai echipajelor capturate în primăvară au reușit să se întoarcă acasă. La finalul lunii iunie, publicația de specialitate MarineTraffic a anunțat că opt navigatori de pe nava Epimonidas au fost repatriați de autoritățile de la Teheran, după trei luni de detenție. Cei opt marinari eliberați erau cetățeni ucraineni și filipinezi, iar autoritățile din țările lor de origine au confirmat că starea lor de sănătate era bună.

Speranțele pentru o deescaladare rapidă a crizei au fost alimentate pe 18 iunie, când SUA și Iran au semnat un Memorandum de înțelegere pentru încetarea ostilităților. Cu toate acestea, acordul nu a fost finalizat, iar diplomația a lăsat din nou loc armelor.

Atacurile rebelilor Houthi au aruncat petrolul la 100 de dolari

În ultimele săptămâni, conflictul militar din Orientul Mijlociu s-a reaprins violent. Miercuri noaptea, rebelii Houthi din Yemen, aliați de bază ai Teheranului, au atacat două nave petroliere saudite în Marea Roșie.

Atacurile au fost revendicate oficial de militanții Houthi, iar acțiunea a amplificat imediat temerile privind o nouă blocare majoră a lanțurilor globale de aprovizionare cu energie, după lunile de perturbări continue din Strâmtoarea Ormuz.

Efectele economice nu au întârziat să apară. Prețul petrolului a explodat joi, 23 iulie, depășind pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai.

Reacția Washingtonului și bilanțul dureros al războiului

Tensiunile în creștere au provocat o reacție dură la Washington. Președintele SUA, Donald Trump, a intervenit ferm după atacurile asupra petrolierelor din Marea Roșie, amenințând cu „represalii militare majore” împotriva Iranului și a grupării Houthi.

Bilanțul confruntărilor de până acum este extrem de greu pentru armata americană. Până în prezent, Statele Unite au pierdut 18 militari în războiul cu Iranul, iar alți peste 450 au fost răniți. Totodată, potrivit datelor furnizate de agenția Reuters, costurile totale ale intervențiilor militare americane în această regiune au ajuns la suma uriașă de 37,5 miliarde de dolari.

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