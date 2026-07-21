Prima navă care a renunțat să mai treacă prin Bab el Mandeb

Nava VLCC Xin Long Yang a părăsit portul Yanbu luni, transportând aproximativ 2 milioane de barili de țiței saudit către China. S-a oprit înainte de a ajunge la granița cu Yemenul marți dimineață și a fost văzută ultima dată îndreptându-se spre nord, anunță Bloomberg.

Devierea subliniază modul în care mișcarea rebelilor Houthi amenință exporturile de petrol saudite din centrul Mării Roșii, care a devenit o soluție crucială de când războiul din Iran a perturbat grav transportul maritim din porturile țării din Golful Persic.

Nava ar putea face călătoria mult mai lungă către China prin Canalul Suez și coasta de vest a Africii, dar ar trebui să descarce aproximativ jumătate din încărcătură în conducta Sumed care traversează Egiptul de la Marea Roșie până la coasta mediteraneană, înainte de a putea traversa canalul. Apoi ar reîncărca la Sidi Kerir înainte de a-și continua călătoria. Dar acest lucru ar crește lungimea călătoriei sale de la aproximativ 7.000 de mile la peste 17.000 de mile.

Ruta sa inițială către China ar fi trecut prin strâmtoarea Bab el Mandeb, un pasaj îngust de apă care leagă Marea Roșie de Golful Aden și Marea Arabiei.

Importanța strategică a strâmtorii Bab el-Mandeb

Strâmtoarea Bab el-Mandeb, aflată la extremitatea sudică a Mării Roșii, este un punct strategic crucial pentru transportul global de petrol.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb, foto Facebook

Închiderea acestei rute ar reduce cu 7% aprovizionarea mondială de petrol și ar bloca majoritatea exporturilor saudite, conform Reuters. Această situație ar înrăutăți și mai mult fluxul deja afectat al petrolului din Golful Persic, care a scăzut cu 10% de la începutul conflictului.

„Dacă strâmtoarea va fi efectiv blocată, impactul asupra economiei globale va fi semnificativ, iar prețurile petrolului vor crește rapid”, a declarat Richard Bronze, de la Energy Aspects.

Reacții din partea Houthi și Arabia Saudită

Purtătorul de cuvânt al Houthi, Yahya Saree, a explicat într-o adresare televizată că blocada este un răspuns la „asediul continuu al Arabiei Saudite asupra Yemenului”. De asemenea, Saree a avertizat că orice represalii saudite vor fi întâmpinate cu „o escaladare totală și dură”.

Arabia Saudită, care își transportă 70% din exporturile energetice prin Marea Roșie, se confruntă acum cu riscul unor perturbări majore, anunță The Hill. Această situație ar putea agrava criza energetică declanșată anterior de tensiunile dintre SUA și Iran.

Bab el-Mandeb, rută alternativă pentru Strâmtoarea Ormuz – deja blocată

Strâmtoarea Bab el-Mandeb a devenit o rută alternativă esențială pentru transporturile care nu pot traversa Strâmtoarea Ormuz, blocată recent de Iran după reluarea ostilităților cu SUA. Reuters a raportat că Iranul a cerut Houthi să închidă accesul prin Marea Roșie în cazul unor atacuri americane asupra infrastructurii sale energetice.

Costurile de asigurare pentru transportul maritim au crescut brusc după anunțul Houthi. Surse din industrie au declarat pentru Reuters că primele de asigurare au urcat la 0,75% din valoarea unei nave, comparativ cu 0,3% vineri. Aceasta înseamnă costuri suplimentare de sute de mii de dolari pentru fiecare călătorie de șapte zile.

„Dacă se va ajunge la o închidere completă a strâmtorii, rafinăriile asiatice vor întâmpina întârzieri de până la o lună în primirea petrolului saudit”, a estimat Matt Smith, director de cercetare pentru mărfuri la Kpler.

Ne pândește recesiunea globală

Blocada Houthi ar putea forța vasele petroliere să navigheze pe rute mai lungi, ocolind Africa, ceea ce va crește costurile logistice și va reduce capacitatea de livrare. „Această situație ar putea duce la o recesiune globală”, a avertizat John Paisie, președintele Stratas Advisors.

Prețul petrolului a înregistrat deja o creștere ușoară, tranzacționându-se luni la aproximativ 89 de dolari pe baril, conform Reuters. Analiștii estimează că, în cazul unui blocaj complet, prețurile ar putea depăși din nou pragul de 115-120 de dolari pe baril.

Mesajul Houthi către comunitatea internațională

Houthii au avertizat SUA și aliații săi din Golf împotriva escaladării conflictului, subliniind necesitatea unei soluții diplomatice. Într-o declarație oficială, aceștia au cerut încetarea agresiunilor împotriva țărilor musulmane și ridicarea „asediului nedrept asupra Yemenului”.

Începând cu 2023, Houthii au lansat peste 100 de atacuri asupra navelor comerciale din Marea Roșie, conform Administrației Maritime a SUA. Blocada actuală ar putea intensifica și mai mult tensiunile din regiune și ar destabiliza piețele globale.

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