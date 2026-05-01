Directorul financiar al Departamentului american al Apărării, Jules Hurst, a declarat miercuri că operațiunea „Epic Fury”, declanșată pe 28 februarie, a costat aproximativ 25 de miliarde de dolari.

Totuși, potrivit surselor citate de CBS News, suma menționată de Hurst nu ia în considerare echipamentele deteriorate sau distruse și nici pagubele suferite de instalațiile militare americane.

Administrația Trump caută încă 200 de miliarde de dolari pentru a continua operațiunea „Epic Fury”

Majoritatea fondurilor sunt destinate muniției, care trebuie completate. În plus, armata americană a pierdut cel puțin 24 de drone de recunoaștere și de atac de tip MQ-9 Reaper în valoare de 30 de milioane de dolari bucata (adică cel puțin 720 de milioane de dolari). Costurile suplimentare sunt asociate cu nevoile de combustibil, mișcarea trupelor și desfășurarea infrastructurii militare.

Senatorul democrat Chris Coons a contestat la rândul lui estimarea la 25 de miliarde de dolari avansată de Jules Hurst, subliniind că nu ia în calcul costul menținerii trupelor în regiune în ultimele două luni.

În ceea ce privește costurile de restaurare a bazelor, Pentagonul nu a reușit încă să stabilească o sumă aproximativă. „Nu știm care va fi configurația noastră viitoare de forțe și ce baze vor trebui construite”, a spus Hurst.

Costurile sunt suportate nu doar de Pentagon, ci și de Departamentul pentru Securitate Internă, notează Mark Cancian, consilier principal la Centrul de Studii Strategice și Internaționale (CSIS). Potrivit acestui analist, restaurarea arsenalelor va dura „câțiva ani”, în condițiile în care erau deja insuficiente înainte de declanșarea operațiunii militare „Epic Fury”.

Pete Hegseth spune că înarmarea nucleară a Iranului ar fi costat mai mult SUA decât războiul în curs

Într-o audiere în fața Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, congresmenul Ro Khanna l-a întrebat pe șeful Pentagonului, Pete Hegseth, cât i-ar costa campania pe cetățenii americani, având în vedere creșterea prețurilor la benzină și la alimente. Secretarul american al apărării a evitat să răspundă direct, sugerând, în schimb, o reflecție asupra „costului dotării Iranului cu arme nucleare”.

Audierile din Senat au loc în timp ce Administrația Trump caută fonduri suplimentare pentru a acoperi costurile și a reface arsenalul. Potrivit Politico, oficialii americani plănuiesc să solicite o finanțare de până la 200 de miliarde de dolari. Financial Times a scris anterior că SUA cheltuie sute de milioane zilnic pentru operațiunile legate de Iran.

Donald Trump vrea să mențină presiunile asupra Iranului

Președintele american Donald Trump a respins miercuri propunerea primită din partea regimului de la Teheran și a ordonat să se facă pregătiri pentru o blocadă navală îndelungată asupra Iranului în speranța că va capitula sub presiunile făcute asupra economiei sale, inclusiv prin restricții asupra exporturilor de petrol, notează surse citate de The Wall Street Journal.

În același timp, Trump a admis posibilitatea reluării ostilităților folosind cele mai recente rachete hipersonice, Dark Eagle, precum și desfășurarea de forțe speciale pentru a prelua rezervele de uraniu îmbogățit ale Iranului dacă regimul de la Teheran nu cedează în fața presiunilor.

