Autorităţile separatiste ale regiunii Doneţk, care au participat la cucerirea oraşului în primăvară alături de armata rusă, au anunţat că acest monument din granit, inaugurat în 2004 în centrul oraşului Mariupol, „a fost retras”.

„Granitul va fi reciclat în materiale de construcţie”, au precizat separatiștii proruși, pe Telegram.

Monumentul era format din două blocuri de granit cu o sculptură ce reprezenta nişte spice de grâu. El era de asemenea dedicat victimelor „represaliilor politice”: execuţiile şi deportările în masă organizate de statul sovietic, pe care Kremlinul caută în prezent să le minimalizeze.

Agenţia rusă de presă RIA Novosti a publicat un video în care se vede cum monumentul este smuls cu ajutorul unui camion cu macara la Mariupol.

