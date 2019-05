Marius Maroșan, primul și singurul român înscris la alegerile locale din Irlanda

Alegerile locale din Irlanda vor avea loc la sfârșitul lunii mai, împreună cu alegerile pentru PE. Românul Marius Maroșan, care a obținut în anul 2016 titlul de „Good Citizen”, candidează ca independent pentru un post de consilier local în Dublin.

Marius Maroșan a explicat că, în ultimii ani, mai mulți irlandezi l-au îndemnat să candideze la alegerile locale, după ce au văzut implicarea sa ca voluntar. Acesta a decis să candideze ca independent pentru că vrea, în continuare, să reprezinte interesele oamenilor, alegătorilor şi nu interesele unui partid sau altul.

„Când am început să cochetez cu ideea de a candida, am făcut un sondaj pentru a vedea unde locuiesc românii în Dublin, în ce zone. Aşa am decis să candidez în două zone diferite, care aparţin de două consilii locale diferite, astfel că mi-am depus candidatura pentru Consiliul Local Dublin şi pentru Consiliul comitatului Fingal. Din fericire, legea electorală din Irlanda este făcută în folosul cetăţenilor, astfel încât să permită oricui să candideze, dacă are încredere persoana respectivă că poate strânge suficiente voturi. Pentru a candida e important să ai un cazier curat şi să strângi 15 semnături sau să plăteşti 100 de euro, taxa de înscriere a candidaturii. Pentru că cerinţele nu sunt exagerate, am decis să-mi depun candidatura în cele două zone în care e o concentraţie mai mare de conaţionali şi vom vedea care sunt rezultatele”, a spus el.

„Din câte ştiu nu a mai fost alt român care să candideze în trecut la alegerile din Irlanda şi nici acum nu ştiu să mai existe alt candidat român la alegerile locale”, a mai precizat Marius Maroşan.

Marius Maroşan are 36 de ani, este din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, şi a fost consultant financiar în Cluj-Napoca pentru o companie de asigurări până în 2008, când a ajuns în Irlanda, în concediu. A plecat pentru două săptămâni şi a rămas în Dublin, oraş care a devenit casa lui şi în care şi-a întemeiat o familie, având trei copii.

„Am ajuns în Irlanda la insistenţele unui prieten. Chiar în seara zilei în care am ajuns, un alt prieten m-a întrebat dacă aş vrea să fac un ban cât stau în Irlanda, propunându-mi să lucrez 4 ore seara în pub-ul la care lucra el. M-am gândit că 4 ore nu e mult şi aş avea şi toată ziua la dispoziţie pentru a vizita împrejurimile, aşa că am acceptat. Am mers a doua zi la interviu şi seara deja începeam lucrul. Am fost angajat pe post de chelner şi am observat că, într-o săptămână, realizasem un venit aproape egal cu salariul pe o lună din România, lucrând aici cu jumătate de normă. Deci nu a fost un factor anume ce m-a determinat să plec din ţară, ci, mai degrabă, un factor ce m-a determinat să nu mă mai întorc din concediu”, a declarat Marius Maroșan pentru Mediafax.

