„Nimeni nu poate promite că SUA vor rămâne în NATO”

Întrebat direct dacă europenii se pot baza pe Statele Unite pe termen lung, Jens Stoltenberg a răspuns clar: „Nu pot promite că SUA vor rămâne în NATO. Nimeni nu poate face asta”, a spus el în interviul pentru Der Spiegel.

Fostul șef al NATO consideră însă că europenii pot reduce riscul unei retrageri americane dacă acționează ferm. El vorbește despre creșterea cheltuielilor pentru apărare, sprijinul continuu pentru Ucraina și un dialog constant cu Washingtonul, inclusiv atunci când există divergențe.

Avertisment legat de Donald Trump și Groenlanda

Stoltenberg spune că amenințările venite din partea președintelui american Donald Trump, inclusiv cele legate de Groenlanda, trebuie tratate cu maximă seriozitate.

„Faptul că Statele Unite spun că vor să preia controlul asupra Groenlandei trebuie luat în serios”, a declarat el, subliniind că Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei și că viitorul acestui teritoriu trebuie decis doar de Danemarca și de locuitorii Groenlandei.

Stoltenberg a povestit că a discutat despre acest subiect cu Donald Trump încă din primul său mandat și i-a reamintit atunci că suveranitatea statelor membre NATO trebuie respectată.

Europa trebuie să fie pregătită și fără SUA

În interviu, fostul secretar general al NATO avertizează că Europa trebuie să fie pregătită și pentru scenariul în care implicarea americană în alianță va scădea, ceea ce ar însemna, potrivit unui fost ministru britanic, sfârșitul lumii.

„Nimic nu este bătut în cuie. Lucrurile se pot schimba”, a spus Stoltenberg, explicând că, în timpul mandatului său, NATO a dezvoltat strategii care sunt necesare indiferent de poziția SUA.

Printre acestea se numără creșterea bugetelor de apărare în Europa, consolidarea industriei militare și întărirea capacității de descurajare.

Despre Rusia și Ucraina: descurajare, dar și dialog

Stoltenberg a vorbit și despre relația cu Rusia. El a spus că NATO trebuie să mențină o descurajare credibilă, dar și să lase deschis canalul de dialog.

„Rusia este o provocare pentru securitatea noastră și a arătat că este dispusă să folosească forța militară împotriva unui vecin”, a declarat el. În același timp, a subliniat că, pe termen lung, va fi nevoie de discuții despre controlul armamentului și despre o nouă arhitectură de securitate în Europa.

Fostul șef al NATO consideră că sprijinirea Ucrainei rămâne cea mai importantă acțiune a Occidentului: „Cu cât sprijinim mai mult Ucraina, cu atât crește prețul pe care Rusia trebuie să-l plătească”, a spus Stoltenberg, adăugând că acest lucru poate duce, în final, la o soluție acceptabilă pentru Kiev.

Jens Stoltenberg îndeamnă Europa să se pregătească pentru o lume mai imprevizibilă și să-și consolideze propria securitate: „Trebuie să ne asumăm mai multă responsabilitate. Asta este corect dacă vrem să păstrăm Statele Unite în NATO și este cu atât mai necesar dacă, la un moment dat, ele nu vor mai fi la fel de implicate”, a declarat fostul secretar general al Alianței.

