Adăposturi de lux pentru Apocalipsă

Mark Zuckerberg a negat că ar construi un „buncăr pentru apocalipsă” la Koolau Ranch, complexul său de 1.400 de acri de pe insula hawaiană Kauai, încă din 2014.

El a descriis spațiul subteran de 465 metri pătrați drept „exact ca un mic adăpost, e ca un subsol”. 

Cu toate acestea, speculațiile continuă, alimentate și de achizițiile sale imobiliare din Palo Alto, California.

Asta și pentru că un zid de doi metri bloca proiectul din vedere către un drum din apropiere.

Deși autorizațiile sale de construire se referă la subsoluri, unii dintre vecinii săi îl numesc buncăr. Sau peștera cu lilieci a unui miliardar, conform New York Times.

Și alți lideri din domeniul tehnologiei s-ar fi apucat să construiască buncăre de lux pentru apocalipsă. Ar fi vorba despre aproximativ jumătate dintre super-bogați, potrivit lui Reid Hoffman, cofondatorul LinkedIn.

Camera de pregătire pentru situații de urgență din interiorul casei piramidale în stil supraviețuitor.
Un raft cu provizii dintr-un adapost pentru apocalipsa. Foto: Profimedia

Preocupări legate de inteligența artificială

Recomandări
În ultimii ani, progresul rapid al inteligenței artificiale (IA) a generat îngrijorări în rândul unor lideri din domeniul tehnologiei. 

Ilya Sutskever, cercetător șef la OpenAI, ar fi sugerat colegilor săi să construiască un adăpost subteran pentru oamenii de știință ai companiei înainte de lansarea unei IA foarte avansate.

„Cu siguranță vom construi un buncăr înainte să lansăm AGI”, ar fi declarat Sutskever, conform unei cărți citate de BBC. AGI se referă la inteligența artificială generală, care ar egala inteligența umană.

Și fostul director general al Google, Eric Schmidt, a lansat un avertisment dur privind riscurile majore ale inteligenței artificiale (AI), avertizând că modelele pot fi piratate și transformate în instrumente extrem de periculoase.

„Pot învăţa inclusiv cum să ucidă pe cineva”, spunea acesta.

Când apare inteligența artificială care egalează inteligența umană

Unii lideri din domeniul tech estimează că AGI ar putea apărea în următorii 5-10 ani. Sam Altman, CEO-ul OpenAI, crede că va fi „mai devreme decât cred majoritatea oamenilor din lume”.

Însă alți experți sunt sceptici. Profesoara Dame Wendy Hall de la Universitatea Southampton afirmă: „Comunitatea științifică spune că tehnologia IA este uimitoare, dar nu se apropie nici pe departe de inteligența umană.”

Babak Hodjat, CTO la Cognizant, consideră că ar fi nevoie de „descoperiri fundamentale” înainte de apariția AGI.

Beneficii potențiale și riscuri ale inteligenței artificiale

Susținătorii AGI cred că aceasta ar putea rezolva probleme majore precum bolile incurabile sau schimbările climatice. 

Elon Musk a sugerat chiar că o IA super-inteligentă ar putea duce la „venituri universale ridicate”.

Însă există și temeri legate de potențialele pericole. Tim Berners-Lee, creatorul World Wide Web, a avertizat într-un interviu pentru BBC: „Dacă e mai deștept decât tine, atunci trebuie să-l ținem sub control. Trebuie să putem să-l oprim.”

Braț robotic industrial care ține un craniu uman. Concept de inteligență artificială.
Fostul CEO Google: Riscuri majore ale inteligenței artificiale în viitor. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Măsuri de precauție

Guvernele au început să ia măsuri de reglementare a IA. 

În SUA, un ordin executiv impune companiilor să împărtășească rezultatele testelor de siguranță cu autoritățile. În Marea Britanie a fost înființat Institutul pentru Siguranța IA.

În paralel, unii miliardari par să-și ia propriile măsuri de precauție. 

Recomandări
Reid Hoffman, cofondator LinkedIn, a vorbit despre „asigurarea apocalipsei”, menționând Noua Zeelandă ca destinație populară pentru locuințe de refugiu.

O distragere de la problemele reale

Profesorul Neil Lawrence de la Universitatea Cambridge consideră că întreaga dezbatere despre AGI este o „prostie”. 

El argumentează că nu există un „Vehicul General Artificial” care să poată face orice, la fel cum nu există o Inteligență Artificială Generală.

„Marea îngrijorare este că suntem atât de atrași de discursurile marilor companii tehnologice despre inteligența artificială, încât nu înțelegem modalitățile prin care trebuie să îmbunătățim lucrurile pentru oameni”, afirmă Lawrence.

Instrumentele IA actuale sunt eficiente în identificarea tiparelor, dar nu au conștiință sau sentimente reale. 

Vince Lynch, CEO al IV.AI, este precaut față de declarațiile exagerate: „E un marketing excelent. Dacă ești compania care construiește cel mai inteligent lucru care a existat vreodată, oamenii vor dori să-ți dea bani.”

De curând, Banca Angliei a avertizat că un șoc bursier major este posibil dacă se sparge bula AI.

Creierul uman rămâne superior

Deși IA poate depăși creierul uman în anumite sarcini, din punct de vedere biologic, creierul uman rămâne superior. 

Are aproximativ 86 de miliarde de neuroni și 600 de trilioane de sinapse, mult mai multe decât echivalentele artificiale.

Babak Hodjat subliniază: „De asemenea, studenții cu drepturi depline nu au metacogniție, ceea ce înseamnă că nu știu exact ce știu. Oamenii par să aibă o capacitate introspectivă, uneori denumită conștiință, care le permite să știe ce știu.”

Deși progresul Inteligenței Artificiale este impresionant, drumul către o inteligență artificială care să egaleze sau să depășească creierul uman rămâne lung și incert. Între timp, dezbaterea continuă să genereze atât entuziasm, cât și îngrijorare în rândul experților și al publicului larg.

Parteneri
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru luni, 13 octombrie 2025
Știri România 09:54
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru luni, 13 octombrie 2025
Parteneri
Parteneri
Monden

Cine e și cu ce se ocupă soțul Marinelei Chelaru. A divorțat de el, dar dragostea i-a readus împreună: „Nu a fost numai miere și lapte”
Stiri Mondene 10:23
Cine e și cu ce se ocupă soțul Marinelei Chelaru. A divorțat de el, dar dragostea i-a readus împreună: „Nu a fost numai miere și lapte”
Cum i-a fost cu adevărat Valentinei Pelinel în SUA, departe de țară și de familie: „Nu înțeleg depresia și plictiseala”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:00
Cum i-a fost cu adevărat Valentinei Pelinel în SUA, departe de țară și de familie: „Nu înțeleg depresia și plictiseala”
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Politic

Parteneri
