Marocul revine la fusul orar GMT

Marocul va abandona sistemul de oră de vară permanentă și va reveni la fusul orar standard GMT la sfârșitul acestei veri, a anunțat premierul Aziz Akhannouch.

Decizia pune capăt unei dezbateri care durează de ani de zile și vine pe fondul nemulțumirilor repetate exprimate de cetățeni cu privire la actualul sistem GMT+1.

Anunțul a fost făcut de Aziz Akhannouch la televiziunea de stat, după ședința de guvern din 25 iunie. Premierul marocan a precizat că hotărârea a fost adoptată în urma consultărilor din cadrul coaliției de guvernare și după analizarea efectelor sistemului actual asupra populației. „Această alegere este rezultatul unei evaluări aprofundate a impactului actualului sistem orar și ține pe deplin cont de preocupările exprimate în ultimii ani”, a declarat Aziz Akhannouch, potrivit northafricapost.com.

Marocul funcționează, în practică, pe ora de vară permanentă din 2018, când autoritățile au decis să mențină ceasurile cu o oră înainte pe tot parcursul anului, cu excepția lunii sfinte Ramadan.

Criticii susțin că sistemul afecta viața de zi cu zi

La momentul introducerii măsurii, autoritățile au argumentat că aceasta va îmbunătăți sincronizarea economică cu partenerii comerciali europeni și va contribui la reducerea consumului de energie. u toate acestea, sistemul a fost contestat constant de o parte a populației și de organizațiile societății civile.

Criticii au susținut că menținerea permanentă a orei GMT+1 perturbă activitățile cotidiene, în special în cazul elevilor, care în lunile de iarnă sunt nevoiți să plece spre școală înainte de răsăritul soarelui.

De-a lungul anilor, au fost lansate petiții și au avut loc proteste prin care s-a cerut revenirea la fusul orar original al țării, GMT. Premierul Aziz Akhannouch a recunoscut că actualul sistem a devenit „o sursă majoră de inconveniente” pentru mulți marocani, motiv pentru care executivul a decis să revină asupra măsurii adoptate în urmă cu opt ani. Autoritățile nu au anunțat deocamdată data exactă la care schimbarea va intra în vigoare, însă aceasta este prevăzută să aibă loc la sfârșitul verii.

Ora de vară: ce este și de ce a fost introdusă

În fiecare an, ora se modifică de două ori: primăvara, când se face trecerea la ora de vară, și toamna, când se revine la ora standard, cunoscută drept ora de iarnă. Conceptul de oră de vară se referă la sistemul prin care ceasurile sunt date cu o oră înainte pentru a utiliza mai bine timpul de zi mai lung disponibil în timpul verii, astfel încât întunericul să cadă la o oră mai târzie, inclusiv în România.

Deși această practică nu este legată direct de solstițiul de vară, care are loc în jurul datei de 21 iunie (ziua cu cea mai mare durată din an), ambele schimbări urmăresc același obiectiv, și anume valorificarea cât mai eficientă a luminii naturale, aflăm de pe enciclopedia virtuală Wikipedia.

După echinocțiul de primăvară, durata zilelor crește progresiv, iar nopțile devin mai scurte, fenomen care marchează debutul primăverii astronomice în emisfera nordică și al toamnei astronomice în emisfera de sud. Inițial, ora de vară a fost concepută pentru a profita mai bine de lumina solară și pentru a reduce consumul de energie electrică necesar iluminatului artificial, mai ales seara. În același timp, se credea că acest sistem poate să contribuie la creșterea randamentului și a stării generale de bine, oferind oamenilor mai mult timp pentru a desfășura activități în aer liber.

România a trecut la ora de vară în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie

Deși la nivelul Uniunii Europene s-a discutat despre renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, sistemul actual rămâne în vigoare, iar trecerea la ora de vară s-a făcut și în 2026 în ultima duminică din martie, conform reglementărilor europene, se precizează pe site-ul Consiliului Uniunii Europene.

Astfel, România a trecut la ora de vară în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie. Ceasurile au fost ajustate cu o oră înainte, astfel încât ora 3:00 a devenit ora 4:00.

Această schimbare are loc în mod tradițional în weekend pentru a reduce impactul asupra programului de muncă și al ritmului de somn. Chiar dacă pierdem o oră de odihnă, beneficiul constă în mai multă lumină naturală pe parcursul zilei, aspect care poate influența în mod pozitiv starea de spirit și, implicit, eficiența zilnică. Cu toate acestea, modificarea orei nu este lipsită de efecte negative pentru o parte a populației. Revenirea la ora standard, cunoscută și ca ora de iarnă, se va face în ultima duminică din octombrie, mai exact în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.

Când se va trece la ora de vară în următorii cinci ani

  • 2027 – Duminică, 28 martie
  • 2028 – Duminică, 26 martie
  • 2029 – Duminică, 25 martie
  • 2030 – Duminică, 31 martie
  • 2031 – Duminică, 30 martie

Ce țări nu schimbă ora de vară

Până în prima parte a anului 2017, din cele 192 de țări ale lumii, mai bine de 100 au refuzat să schimbe ora. În ceea ce privește motivele, acestea sunt diverse, inclusiv religioase. Statele care au refuzat să treacă de la ora de iarnă la ora de vară și invers sunt situate pe toate continentele lumii, pornind din Africa și terminând cu Europa.

  • Africa – din cele 54 de țări de pe continentul african, doar trei au decis să schimbe fusul orar: Namibia, Tunisia și Egipt. Restul de 51 nu schimbă niciodată ora, printre care Somalia, Kenya, Congo, Gabon, Tanzania sau Guineea Ecuatorială.
  • America de Nord și de Sud – Venezuela, Ecuador, Panama, Guatemala, Nicaragua, Columbia, dar și alte țări mai mici nu mai vor să treacă prin schimbarea orei. În SUA nu se trece la ora de vară sau ora de iarnă în Arizona și în Insulele Hawaii. Ora nu se schimbă nici în provincia canadiană Ontario.
  • Asia – aici, ora nu se schimbă în următoarele țări: Japonia, Vietnam, Afganistan, India, Singapore, Filipine, China, Coreea de Nord, Coreea de Sud şi Irak. De asemenea, în această listă se înscriu și unele foste republici sovietice situate în Asia Centrală.
  • Europa – cele patru țări europene care nu schimbă niciodată ora sunt Turcia, Belarus, Rusia și Islanda.
  • Australia – aici ceasurile se schimbă doar parțial. Queensland și Australia de Vest aderă la același fus orar atât pe timp de iarnă, cât și de vară.
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