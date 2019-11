De Mihai Niculescu,

Asociația Agent Green și câteva mii de ecologiști și cetățeni români, au organizat un marș pe străzile Vienei și au cerut salvarea pădurilor virgine românești, relatează Digi 24.

Protestatarii au ajuns la Ministerul Mediului din Viena cu mesajul: „SAVE ROMANIAN PRIMARY FORESTS” pentru că o serie de firme austriece taie anual milioane de arbori din România.

Țara noastră mai avea 526.000 de hectare de păduri primare și seculare din Europa, precum și cele mai vaste suprafețe intacte de natură sălbatică, fapt nemaintâlnit în Europa.

Gabriel Păun, președintele Agent Green, a povestit cum a ajuns să organizeze marșul.

„Vă spun sincer că sunt foarte plăcut surprins de ce se întâmplă acum la Viena. Totul a început acum o săptămână când am fost invitat de mișcarea Fridays for Future din Viena să țin un discurs. Acolo am povestit cu încă un coleg ce se întâmplă în România și ce impact au asupra țării noastre firmele austriece care procesează milioane de metri cubi în fiecare an, milioane de arbori din România. Ulterior a fost o dezbatere de vreo două, trei ore la Universitatea Bochum din Viena, unde împreună cu un coleg am avut o dezbatere cu reprezentanții uneia dintre acele firme austriece, binecunoscute la noi” a declarat Gabriel Păun.

Păun s-a referit la firma austriacă Schweighofer, implicată în mai multe scandaluri în România.

