Femeia a povestit pentru Cancan.ro că nou-născutul a fost dus la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, acolo unde a fost diagnosticat cu abces coapsa dreaptă, confirmându-se totodată infectarea cu stafilococ.

Iată declarațiile făcute de mama unuia dintre copiii bolnavi pentru Cancan.ro:

Copilul a fost născut pe 5 noiembrie și externat trei zile mai târziu. În timpul acesta am stat doar la maternitate, eu având acces la fiecare trei ore, pentru alăptat. Nu l-am văzut dezbrăcat decât miercuri, când am vorbit cu neonatologul. Avea niste bubițe, ca niște coșulețe.

Mi s-a spus că sunt de la căldură, pentru ca a stat înfășat. Acasă, bubițele s-au înmulțit, s-au făcut mai mari, și cu puroi. La controlul de șapte zile, mi s-a spus că nu e nimic grav și că trebuie să le șterg cu compresă sterilă și betadină, că trec singure.

În zilele următoare am văzut la piciorul drept, în locul unde a fost făcut vaccinul, o mare inflamație. Așa am ajuns la Grigore Alexandrescu. Unde a fost operat sub anestezie totală, a stat la terapie intensivă, urmează tratament cu antibiotice. Suntem în continuare pe secția de chirurgie. Eu nu am în corp acest stafilococ, mi-au fost luate probe din lapte, deci clar nu l-a luat de la mine.

Imediat după ce ne-am externat noi, o mămică din același salon s-a internat aici cu fetița, cu stafilococ auriu. Și încă vreo două de pe același etaj. La Giulești se stia deja și au mutat dintr-o dată tot etajul 1 la 2 pentru «curățenie». Este foarte urât să te trezești că bebelușul tău de nici trei săptămâni este în pericol, din cauza altor persoane.

Diagnosticul este abces coapsa dreaptă (postvaccinal), plus confirmarea infectării cu stafilococ. E prezent în nas, faringe și plaga de la abces. Noi vom încerca să mergem mai departe, la autoritățile competente