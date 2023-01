O fetiţă de 1 an şi jumătate şi tatăl său au suferit arsuri corneene după ce au fost expuşi la o lampă cu ultraviolete la Spitalul Victor Gomoiu din București. Spitalul a transmis că cei doi „au fost expuşi accidental la lampa UV timp de 45 minute, suferind arsuri corneene care au necesitat îngrijiri medicale” și că asistentul implicat a demisionat. Ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunțat că vor fi făcute verificări la unitatea sanitară.

În acest context, mama fetiței a declarat că medicii și-au cerut scuze și au recunoscut că este o problemă gravă, dar „au spus că și problema noastră este gravă” pentru că „nu au personal”.

„Da (n.red. – Și-a recăpătat 100% vederea). Are sensibilitate la lumină. După 4 zile am ieșit din casă, deoarece până atunci am stat cu draperiile trase, lumină n-am avut în casă, am închis toate becurile. O să mergem la control periodic, deoarece există riscuri din cauza radiațiilor”, a spus mama copilei la Antena 3.

La rândul său, tatăl fetiței a explicat că a mers cu cea mică la Spitalul Gomoiu pentru un control la plămâni după o răceală, iar după ce a ajuns acasă, în jurul orei 12:00, „treptat, a început să mă afecteze la vedere”.

Recomandări Pentru mine, cel mai mare intelectual român a fost maghiar. Anticomunist, el a criticat naționalismul tembel, și maghiar, și românesc. Marele prieten a murit

„În decurs de o oră, practic, nu am mai văzut nimic. S-a trezit și fetița cu aceleași simptome ca și mine, după care am fost nevoiți să sunăm la o altă ambulanță care a mai întârziat încă o oră, a fost trimisă la un alt spital, despre care au descoperit acolo că nu a secție de oftalmologie și au trimis-o în altă parte”, a adăugat el.

Bărbatul a precizat că fetița a primit tratament și se simte mai, dar acum a început să i se decojească pielea, „probabil din cauza radiației UV”.

