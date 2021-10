Evoluţia infecţiei a fost rapidă în cazul lui Florin Mojoiu. Totul a început cu câteva simptome de răceală pe care bărbatul le-a ignorat total, iar în numai câteva zile, abia mai putea să respire.

„În primul rând, am avut niște probleme respiratorii destul de pronunțate în sensul că nu respiram bine și expectoram cu sânge. Bineînțeles că am ezitat de principiu să mă duc la spital pentru că se știe de infecțiile intraspitalicești care există și am avut o ezitare”, spune bărbatul, care s-a născut cu o deficiență locomotorie.

Un prieten medic l-a convins să meargă la spital. Potrivit sursei citate, era atât de grav încât avea nevoie urgentă de terapie intensivă, însă nu era niciun pat liber, iar medicii l-au internat în izolatorul spitalului, o parte din unitatea de primiri urgențe în care se tratează pacienții în stare gravă.

„Am văzut foarte multă agitație, oameni speriați, oameni care nu știau ce se va întâmpla cu ei, dezorientați, unii chiar temători. Apoi, după câteva zile de stat la izolator, nu mai știu exact, cred că 2 sau 3 zile, situația mea respiratorie s-a înrăutățit cu toate că fusesem pus pe oxigen de prima dată și a trebuit să fiu pus pe aparate de ventilație mecanică și imediat cum s-a eliberat un loc la ATI am fost trecut acolo”, spune Florin Mojoiu.

Medicii nu-i mai dădeau multe șanse de supraviețuire, iar preotul spitalului chiar l-a spovedit și împărtășit de mai multe ori pe perioada internării. A stat aproape o lună la terapie intensivă și a văzut cum aproape toți cei care erau internați cu el pierdeau lupta cu virusul.

Dacă știți că nu faceți față unui stres enorm și vă afectează ideea de a vedea morți, foarte mulți morți… Plus sau minus 50 de morţi am văzut, pe puțin. Veți vedea oameni murind, veți auzi oameni văitându-se, cerând apă, exprimându-și durerea cum pot… Atunci grăbiți-vă și faceți inclusiv vaccinul! Florin Mojoiu:

Bărbatul a aflat, după ce a fost externat, că mama lui a murit. „Eu am plecat pe 23 martie. La 5 zile după internarea mea a murit mama. Am conștientizat că ea s-a speriat atât de tare gândindu-se dacă voi scăpa sau nu, încât teama provocată de chestia asta a făcut-o să aibă un AVC”, mai spune Florin Mojoiu.

