Bărbatul s-a tratat în primele zile ale bolii singur, acasă. El își începe mărturia spunând că în dimineața zilei de 18 septembrie, s-a trezit „cu o durere inexplicabil de intensă la mușchii picioarelor”, fără să muncească în ziua precedentă.

Omul spune că mers la amiază la farmacie și a cerut „Anticârel” și magneziu, întrucât era convins că are o lipsă de magneziu odată cu sezonul rece.

„Seara am luat medicamentele. A doua zi, durerea a dispărut şi mi-am continuat programul. Am observat că îmi pierd echilibrul, că mă cam bate vântul din toate părţile. Pe 21 septembrie am simţit dureri de cap şi o stare febrilă, dar am rezolvat luând un «Nurofen». Căutând un pix într-o vază artizanat, unde îmi ţin mai multe mărunţişuri, am dat peste un termometru… Mi-am zis: ia să vedem ce temperatură am. Am rămas uimit când am văzut că instrumentul indică aproape 38 de grade. Atunci, pentru prima dată, am bănuit că am contractat virusul! A doua zi am cumpărat mai multe teste rapide şi bineînţeles testul a indicat că sunt”, a spus bărbatul.

18 ore de așteptare la internare

Eugen a mai relatat că a anunțat medicul de familie, a intrat în izolare, iar vreme de patru zile, a avut o formă ușoară de COVID. Până când s-a agravat. Omul spune că a făcut timp de patru zile febră 38,5, nu a putut mânca nimic și avea mari dureri de cap și ochi. În schimb, nu tușea, avea gust și miros.

Omul a mai spus că a făcut un test PCR la o clinică din oraș, iar când a primit rezultatul la câteva zile, a devenit oficial „pozitiv”.

„Luni, 28 septembrie, am anunţat la 112 ambulanţa, care s-a prezentat şi m-a transportat la Spitalul Bârlad. Am aşteptat 18 ore până la internare, stând să-mi vină rândul pentru analize şi C .T. împreună cu 25-30 de persoane, în aceeaşi situaţie cu mine. A fost perioada cea mai grea a suferinţei”, a mai spus Eugen Vasilache.

„Am slăbit 8 kilograme în 14 zile de suferință”

Omul a spus că a plecat liniștit la spital, convins că va reuși să învingă boala cu ajutorul medicilor. Tratamentul care i s-a administrat a funcţionat în cazul său, dar lupta cu virusul nu a rămas fără urmări.

„Am fost internat la salonul 1. Am rugat asistenta să-mi facă o perfuzie cu ce ştie, spunându-i că am aşteptat 18 ore, că n-am mâncat de două săptămâni şi că sunt deshidratat… Ea ştia, căci se uitase în documente şi ştia şi cât de grav sunt, aşa că nu a durat mult şi mi-a instalat branula. Încet, încet îmi reveneam, vedeam totul mai clar şi am început să am îndoieli că voi muri în acea zi”, a mai spus bărbatul.

Eugen a mai spus că în salonul unde a fost internat se aflau 6 pacienți, dintre care doi cu oxigen. Eurgen a mai spus că medicii i-au pus seara o altă perfuzie cu antivirale și abia atunci și-a revenit brusc și chiar a mâncat.

A doua zi de spitalizare a fost şi mai plină de speranţă. Ce m-a impresionat? Răbdarea asistentelor, solidaritatea pacienţilor, curăţenia, căldura, calitatea hranei. Felul în care discuta cu fiecare pacient în parte doamna doctor Manolache. În a patra zi mi-am dat seama că nu voi muri. Eugen Vasilache:

Bărbatul a spus că în a zecea zi de spitalizare a aflat că virusul îi afectase 40% din plămâni.

„Am slăbit 8 kg în 14 zile de suferinţă”, a mărturisit bărbatul din Huşi.

„Sfătuiesc pe toți oamenii să se vaccineze”

Eugen nu era vaccinat. El a mărturisit că nu a fost și nu este împotriva vaccinării, însă a amânat să se vaccineze „în săeranța că va apărea un vaccin mai sigur”.

„După ce se va apropia sfârşitul imunizării, urmare a trecerii prin boală, mă voi vaccina! Soţia mea s-a infectat de la mine şi a fost internată după o zi şi externată cu cinci zile mai devreme decât mine. Dar ea era vaccinată!”, a spus Eugen.

Sfătuiesc pe toţi oamenii să se vaccineze, să nu ia în consideraţie teoriile conspiraţioniste, dacă vor să trăiască, fiindcă nimeni nu va scăpa de această boală periculos de vicleană! În perioada aceasta, am învăţat că poţi să pleci dincolo, indiferent cine eşti, indiferent cât de zmeu te crezi! Am învăţat că trebuie să fii bun cu cei din jur, că trebuie să trăieşti şi să preţuieşti din plin orice clipă din viaţă. Eugen Vasilache:

foto: Adevărul

Citeşte şi:

Dosar penal făcut de Poliția Neamț, după ce Libertatea a demontat o dezinformare cu „un spital gol”

Procesul Hexi. Instanța avertizează expertul contabil pentru „tergiversare”, după ce a estimat că va finaliza raportul în octombrie 2022

A crescut numărul cezarienelor la gravidele infectate cu COVID. Ce spun medicii despre vaccinarea femeilor însărcinate

PARTENERI - GSP.RO Cum se împarte averea! Anamaria Prodan a anunțat câți bani primește Reghecampf la divorț: „Trădătorul e în genunchi”

Playtech.ro Doliu imens în televiziune. Vestea tristă a dimineţii a fost dată de Dan Negru

Observatornews.ro S-a apucat de videochat la 20 de ani. Reacția mamei după ce vecinii au aflat și i-au zis "Uite-o pe Miruna, e dezbrăcată"

HOROSCOP Horoscop 19 octombrie 2021. Scorpionii trebuie să iasă din propria minte, cea care acum le condiționează deciziile

Știrileprotv.ro O chelneriță a izbucnit în lacrimi când a văzut bonul. Ce i-a scris o femeie care a refuzat să lase bacșiș. VIDEO

Telekomsport Scene interzise cardiacilor. Mai multe vedete, orgie greu de imaginat. Cum au fost surprinse

PUBLICITATE Lasă-ți cardul acasă! Cum să plătești cu telefonul mobil și la ce te ajută