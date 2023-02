Totul a început să se zguduie violent în timp ce Ismael, de profesie jurnalist, ieșea din spital. Fiul lui, Mustafa, se afla încă în interiorul clădirii, primind tratament.

„Cutremurul a devenit mai puternic. S-a întrerupt curentul și intrarea în spital, care era făcută din sticlă, a început să se spargă”, a declarat bărbatul pentru sursa citată.

Ismael Alraj a văzut două clădiri rezidențiale prăbușindu-se la aproximativ 150 de metri distanță și a fost total dezorientat în întunericul care s-a lăsat brusc în jurul lui.

„A fost ca un scenariu apocaliptic. Am început să-mi imaginez cum va trebui să-mi salvez fiul dintre dărâmături”, a adăugat el, precizând că imediat l-a văzut pe Mustafa alergând spre el, țipând și plângând. Își smulsese perfuzia, iar sângele îi curgea din braț.

Timp de aproximativ o oră, nimeni nu a putut ajunge la clădirile prăbușite și nu au putut chema nici unitățile de protecție civilă, din cauza întreruperilor de curent și de internet, notează BBC.

Al-Dana este un oraș controlat de opoziție în provincia Idlib din nord-vestul Siriei. Unitățile de apărare civilă sunt singurele care pot interveni rapid în caz de urgență, în absența oricăror servicii guvernamentale, dar din caza amplorii distrugerilor a fost imposibil ca acestea să ajungă la toți cei afectați. Recomandări Cum ar răspunde sistemul de sănătate din România la un cutremur de magnitudinea celui din Turcia. Două mari spitale din București ar pica

La câteva ore după ce a avut loc cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade, Ismael a mers vadă care este situația în mai multe zone din Idlib.

„Pagubele sunt de nedescris. Zonele cele mai afectate sunt cele care au fost anterior bombardate de guvernul sirian sau de forțele rusești”, relatează jurnalistul.

Revolta siriană din 2011 a degenerat într-un război civil în care regimul sirian, susținut de Rusia, a bombardat zonele controlate de rebeli. În ultimii trei ani a existat o încetare a focului în nord-vestul Siriei, iar regiunea este împărțită în prezent într-un mozaic de zone controlate fie de forțele opoziției siriene, fie de guvernul de la Damasc.

Ismael spune că a văzut zeci de clădiri rezidențiale distruse și în orașul Atareb, la nord de Alep, aflat sub controlul guvernului.

Despre situația din zonă a vorbit și medicul Osama Salloum, care lucrează pentru Societatea medicală siriano-americană care sprijină mai multe spitale din nord-vestul țării, controlat de opoziție.

„Am fost în spitalul Sams din Atareb la câteva ore după cutremur. Când am părăsit spitalul, erau în jur de 53 de morți. Nu am putut număra răniții”, a relatat medicul, adăugând că, între timp, numărul celor care au decedat în acel spital a ajuns la 120.

Recomandări Nemulțumirea unei românce de origine siriană, cu rude în zonele afectate de cutremur: „Toată lumea trimite ajutoare în Turcia. În Siria afectată deja de război situația e și mai dramatică”

Dr. Salloum mai spune că spitalele au puține resurse pentru a face față unui astfel de dezastru, în contextul în care „cele mai multe dintre persoanele salvate de sub dărâmături au răni profunde care necesită tratament specializat și echipamente avansate”, iar spitalul din Atareb are doar un tomograf computerizat vechi.

Cele mai multe dintre ajutoare ajung în Siria prin Turcia, țară care se confruntă, la rândul ei, cu o criză umanitară majoră, astfel că nu este clar ce provizii vor ajunge în zonele controlate de opoziție în Siria, mai notează sursa citată.

„Eram în stare de șoc și nu mă puteam mișca”

Cutremurul a fost resimțit și în zone aflate sub controlul guvernului de la Damasc.

Aya, o tânără în vârstă de 26 de ani, era în vizită la familia ei din orașul de coastă Latakia când a avut loc seismul.

„Cutremurul a fost atât de puternic că nu ne-am putut mișca. Am rămas pe loc ca și cum am fi prins rădăcini”, povestește tânăra, adăugând că mama ei, care suferă de Parkinson, era împietrită de panică.

„Eram în stare de șoc și nu mă puteam mișca. Mă tot uitam cum pereții tremurau și se mișcau înainte și înapoi. Nu vă pot descrie cât de nebunească era situația”, continua Aya.

Recomandări Cele mai devastatoare cutremure din istoria recentă. Cinci seisme au provocat împreună aproape 1,3 milioane de decese

Tânăra și familia ei au reușit să ajungă în Damasc, dar nu este sigură că poate face față întoarcerii în casa din Latakia.

„Am fost martori la război și am fost forțați să ne părăsim casa în 2012. Sentimentul pe care l-am avut în mijlocul cutremurului a fost foarte diferit de ceea ce am simțit în timpul războiului. Am simțit că în acel moment totul în jurul meu se poate prăbuși. Mi-aș putea pierde mama sau sora. A fost un sentiment foarte greu”, mai spune Aya.

„A fost ca o rană care se redeschidea. O rană mare care se vindeca încet, dar care s-a deschis din nou. Rana a fost redeschisă pentru toată lumea din Siria, fără excepție”, explică ea, gândidu-se la perioada războiului.

Un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc luni, 6 februarie, în provincia Gaziantep, din sudul Turciei, în apropierea graniței cu Siria. Nouă ore mai târziu, un al doilea cutremur, de 7,5 grade, s-a produs la o distanță de circa 100 de kilometri de epicentrul primului. Cel puțin 5.000 de persoane au murit în Turcia și Siria în urma seismelor, iar peste 20.000 de oameni au fost răniți.

Foto: EPA

