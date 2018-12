Mărturiile emoționate ale singurului supraviețuitor din trupa care susținea un concert în timpul tsunami-ului din Indonezia

Reprezentanții trupei Seventeen au transmis un comunicat în care anunță că basistul, chitaristul și managerul trupei au fost găsiți morți, în timp ce doi membri ai trupei și soția unuia sunt dispăruți.

Singurul supraviețuitor, solistul Riefian ‘Ifan’ Fajarsyah a transmis un mesaj pe Instagram în care le cere fanilor să se roage pentru victimele tsunamiului. Cu lacrimi în ochi, el spune că i-a pierdut pe colegii săi de trupă.

'Vă rog rugați-vă să-i putem găsi pe Andi, Herman, Ujang și pe soția mea', a mai spus el.

Între timp, un membru al staff-ului trupei, Zack, supraviețuitor și el, a povestit prin ce a trecut în momentele în care se afla sub ape.

Sub apă nu am putut decât să mă rog: Iisuse Hristoase, ajutor!' În ultimele secunde aproape am rămas fără aer', a declarat acesta adăugând că a supraviețuit prinzându-se de o parte a scenei prăbușite.

După această tragedie, solistul vocal al formației Seventeen a anunțat cu ochii în lacrimi că basistul și managerul trupei au murit.

Trupa indoneziană Seventeen Band se afla pe scenă și susținea un concert pe plaja unui complex turistic din vestul insulei Java. În timp ce petrecăreții dansau, valul uriaș a lovit clădirea în care avea loc evenimentul. Oamenii au început să țipe după ce au văzut cum întreaga scenă și trupa au fost luați de apă.

Un tsunami devastator a lovit Indonezia, în urma erupției unui vulcan. Cel puțin 220 de persoane au murit, iar peste 800 au fost rănite după ce un val uriaș a lovit duminică dimineață zonele de coastă ale arhipeleagului.

Citește și: Tsunami devastator în Indonezia. Peste 220 de persoane au murit și alte sute au fost rănite / FOTO&VIDEO