„Eu sunt în luptă cu un necaz al meu, un sindrom. A fost dramatică de tot zbaterea mea cu boala şi cu rolurile care au apărut. Am avut mare noroc că nu mi-a afectat vorbirea. Acum o lună am fost la Fundeni să îmi fac analizele. Am văzut la neurologie ce înseamnă boala asta. Îţi afectează vorbirea. (…) Să sădeşti un pom, să îţi faci o casă, să te căsătoreşti, să ai un copil şi dacă mai ai timp să şi scrii o carte. Eu le-am făcut pe toate. La ora actuală aştept să mă duc acolo pâinii, sub iarbă, unde s-au dus toţi strămoşii mei. Nu este o chestie dramatică, dar nu mai am ce face!”, a declarat Valentin Uritescu la Antena Stars.

Actorul Valentin Uritescu s-a născut la 4 iunie 1941, în comuna Vinerea, județul Alba. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale' din București în 1963, după care a fost angajat la Teatrul „M. Filotti' din Brăila (1963-1968). A mai jucat, de asemenea, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț (1968-1980), precum și la Teatrul Bulandra din București (1981-1990). Ca actor de film s-a bucurat de mare succes cu rolul sergentului Șaptefrați (în serialul de televiziune 'Lumini și umbre', în regia Andrei Blaier, 1981/1982, precum și în filmul lui Sergiu Nicolaescu „Noi, cei din linia întâi', 1985). În februarie 2004, Administrația Prezidențială a României i-a înmânat Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, Categoria D — „Arta Spectacolului'.

