Masca de protecție, obligatorie în Mocăniță. Șeful OPC Cluj, fotografiat în timp ce încalcă regula: „Nimeni nu purta. Ar fi fost ciudat să port doar eu”

Mai multe județe din România au impus, de la 1 august, obligativitatea măștii de protecție în spații deschise. O decizie similară a fost luată și în Maramureș, unde „atât locuitorii orașului, cât și cei aflați în tranzit” trebuie să o poaret în spațiile publice deschise aglomerate, scrie într-un comunicat al Prefecturii Maramureș.



Pe lângă piețe, stații de autobuz și alte zone aglomerate, masca este obligatorie și la anumite obiective turistice și anume Cimitirul Vesel din Săpânța și „Calea Ferată Forestieră Mocănița de la Vișeu de Sus”.



Șeful OPC Cluj: „Am ajuns eu oaia neagră”



Într-o fotografie postată pe Facebook este surprins șeful OPC Cluj, alături de mai mulți prieteni. Niciunul dintre ei nu poartă mască. Nici ei, nici ceilalți turiști care se văd pe fundal.

Șeful Oficiului pentru Protecția Consumatorului Cluj apare într-o fotografie postată pe Facebook, realizată în mocăniță, fără mască de protecție. Nicio persoană din grupul său nu a avut masca

”Noi eram în grup închis, considerat familie. Dar nu ne-a atenționat nimeni că masca de protecție este obligatorie și că ar trebui să facă acest lucru, mai ales în spațiile în care se cumpără bilete”, a spus acesta, pentru Libertatea.



El se apără și spune că nu doar grupul din care făcea parte a încălcat această regulă.



Nu doar eu am fost în situația asta. Au fost peste 100 de oameni acolo și niciunul nu purta mască. Ar fi fost ciudat să port doar eu. Șeful OPC Cluj, Mircea Radu:

În plus, bărbatul acuză că publicul trebuie să fie atenționat, afirmând că el respectă regulile.



”De fiecare dată când am știut că trebuie purtată masca, am purtat-o. Este bine ca publicul să fie atenționat cu privire la lucrurile acestea. Asta este, am ajuns eu oaia neagră, dar bine că ați atenționat”, a mai declarat Mircea Radu.

Citeşte şi:

Coeficientul de dezbinare națională: 2% dintre românii vindecați de COVID au donat plasmă vitală pentru cei în stare critică: „Abia dacă mai convingem doi, trei pe zi”

L-am vizitat la podgoria sa. Cum arată și cu ce se ocupă, la 86 de ani, Pierre Richard, cunoscutul actor de comedie francez. “Mulțumesc celor care mă iubesc în România!”

Belgia interzice călătoria în zone din România și alte cinci țări. Care sunt județele ”roșii” din țara noastră

PARTENERI - GSP.RO Greșeala făcută de Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia: Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?

PARTENERI - PLAYTECH.RO Oamenii care au grupa aceasta de sânge nu vin de pe Pământ. Cercetătorii au aflat asta

HOROSCOP Horoscop 2 august 2020. Vărsătorii au nevoie de momente pe care să le dedice propriei persoane