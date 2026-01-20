În jurul orei locale 4.30, 5 mascați au intrat în viteză, cu un Opel Corsa albastru. direct prin intrarea magazinului, au dat buzna într-o bijuterie, au spart vitrinele cu ciocane și alte unelte și au furat aur de sute de mii de euro în doar câteva minute. Pagubele sunt estimate la câteva sute de mii de euro.

Bandiții purtau lanterne frontale

Pe imaginile camerei de supraveghere, se vede cum 2 dintre autori purtau lanterne frontale pentru a vedea mai bine și a-și băga prada în gențile cu care veniseră.

Proprietarul magazinului jefuit, Ferit Karababa, este șocat: „A fost brutal, așa ceva nu am mai văzut niciodată. A durat 2 minute”.

„Am văzut în direct cum mi-au golit magazinul de 6 kilograme de aur”

Magazinul său se află la aproximativ 50 de metri în spatele ușii de la intrare, la parter. „Serviciul de securitate m-a sunat în jurul orei 4.30 și a raportat o alarmă de spargere. Am văzut în direct pe camere cum mi-au golit magazinul”. A sunat imediat la poliție.

Au fost acolo după 8 minute, eu am ajuns un sfert de mai târziu. Dar spărgătorii au fost mai rapizi!

Ferit Karababa a declarat că pagubele se ridică la câteva sute de mii de euro și că își încheiase asigurarea corespunzătoare.

Autorii au vizat în principal inele cu diamante, brățări de aur și cercei. Îi lipsesc aproximativ 6 kilograme de aur.

Opelul, abandonat în centrul comercial

Atacatorii au folosit un Opel Corsa pentru a sparge intrarea centrului comercial. După ce au distrus vitrinele magazinului, aceștia au părăsit locul faptei înainte ca poliția să ajungă. Plăcuțele de înmatriculare fuseseră furate în prealabil.

Incidentul a avut loc în cursul nopții, iar intervenția autorităților s-a produs la scurt timp după declanșarea alarmei.

O echipă de criminaliști a analizat detalii importante lăsate la fața locului. Poliția a confirmat că există indicii semnificative care ar putea ajuta la identificarea făptașilor. Se investighează o posibilă legătură între acest jaf și o altă tentativă de spargere raportată recent în zonă.

