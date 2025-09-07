O mașină a căzut de pe Pasajul Berceni și a luat foc. Șoferul a murit carbonizat | VIDEO

O mașină a lovit violent bariera, a rupt-o și apoi s-a prăbușit sub pasaj, pe calea ferată, unde a fost cuprinsă imediat de flăcări, iar șoferul, care avea 40 de ani, a murit carbonizat.

Pasajul Berceni este un pasaj suprateran de tip giratoriu suspendat peste Centura Capitalei, la intersecția cu Șoseaua Berceni, și a fost deschis în iunie 2023.

„În jurul orei 7.51, polițiști din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de către o persoană, cu privire la faptul că, un autoturism care se deplasa pe D.N.C.B. dinspre Popești către Domnești a căzut de pe pasarelă și ar fi luat foc”, a transmis Poliția Ilfov.

Polițiștii au precizat că mașina care urca pe sensul giratoriu la intersecția cu șoseaua Berceni a lovit parapetul și a căzut pe calea ferata, unde a luat foc. Pompierii veniți la fața locului au stins incendiul, iar Poliția a deschis un dosar pentru ucidere din culpă.

Anchetatorii nu cunosc la acest moment cauzele accidentului, dar ipoteza principală este varianta sinuciderii, au declarat surse apropiate anchetei pentru Libertatea.

