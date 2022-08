Autoturismul era parcat pe strada Leningrad din capitala Rusiei când a luat foc. Potrivit canalului de Telegram Baza, o tânără este suspectată că a incendiat mașina, după ce ar fi stropit portbagajul cu benzină.

Femeia ar fi fost deja arestată. În prezent, anchetatorii investighează incidentul.

Înaltul oficial rus nu se afla în înterior.

Între altele, Evgheni Sekretarev este responsabil de cenzura militară, adică se asigură că materialele care nu sunt convenabile regimului de ka Kremlin nu apar în mass-media.

Sekretarev ar fi implicat în „persecuțiile” împotriva cetățenilor ruși care se opun războiului din Ucraina, cel pe care autoritățile de la Moscova îl numesc, la nivel oficial, „operațiune militară specială”.

