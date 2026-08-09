O mașină de serviciu nu are sens pentru fiecare angajat

Modelul clasic este simplu: angajatul primește o mașină, compania plătește leasingul, carburantul, service-ul și administrarea. Dar acest sistem nu mai funcționează la fel de bine când munca este hibridă, deplasările sunt diferite de la un angajat la altul, iar firmele trebuie să urmărească mai atent costurile și emisiile.

EY a pornit de la o întrebare mai practică: angajatul are nevoie de o mașină permanentă sau doar de acces la transport?

De aici apare bugetul de mobilitate. În loc ca mașina de serviciu să fie singura variantă, angajatul poate folosi o platformă care include mașini electrice, transport public, car sharing, biciclete partajate, rent-a-car și taxi. Flote Auto citează explicația lui Marc Wittenberg, potrivit căruia platforma devine un „ghișeu unic” pentru libertatea de deplasare a angajaților.

Cifra care contează: flota a scăzut cu 32%

De la lansarea bugetului de mobilitate, la 1 ianuarie 2023, EY a redus dimensiunea flotei cu 32%. În același timp, numărul abonamentelor la tren a crescut puternic, iar mai mult de jumătate dintre noii angajați aleg bugetul de mobilitate în locul unei mașini.

Asta este partea interesantă pentru companii. Nu vorbim despre o idee frumoasă de sustenabilitate, ci despre un efect măsurabil: mai puține mașini administrate, mai multe opțiuni de transport și date mai clare despre costuri.

Pentru o firmă, fiecare mașină înseamnă leasing, asigurare, service, anvelope, combustibil, taxe și timp administrativ. Dacă o parte dintre angajați pot lucra la fel de bine fără mașină alocată permanent, bugetul de mobilitate devine o soluție financiară, nu doar una „verde”.

Companiile nu mai măsoară doar flota, ci fiecare drum

Un avantaj important al platformei este că firma poate vedea kilometrii, costurile și emisiile de CO2 pentru deplasările angajaților. Practic, mobilitatea nu mai este doar o listă cu mașini, ci un set de date.

EY și-a propus să reducă emisiile flotei globale cu 85% până în 2030, față de 2019, iar Flote Auto notează că firma a ajuns deja la o reducere de aproximativ 55%.

Pentru companiile din România, lecția nu este că mașina de serviciu dispare. În vânzări, service, distribuție sau management regional, ea rămâne esențială. Dar pentru angajații care merg rar pe teren, lucrează hibrid sau folosesc mai eficient transportul public, o mașină parcată aproape toată săptămâna poate fi mai scumpă decât un buget flexibil.

Pentru imaginea completă despre trecerea de la politica auto la bugetul de mobilitate, platformele folosite, pașii de implementare și exemplul EY, puteți citi analiza publicată de Flote Auto.

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