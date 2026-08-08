Deși, de obicei, trecerea la o clasă superioară necesită bani sau puncte de fidelitate, aceasta nu este singura cale. Lisa Wilkes, fostă însoțitoare de bord cu peste 15 ani de experiență în industria aviatică, împreună cu Gavin Lapidus, reprezentant al agenției de turism britanice eShores, au oferit pentru Travel+Leisure câteva sfaturi care pot crește șansele de a obține un upgrade fără costuri suplimentare semnificative.

„Nu este vorba întotdeauna despre cine cheltuiește cel mai mult; totul ține de momentul potrivit, de flexibilitate și de a face lucrurile mai simple pentru personal atunci când intervin schimbări de ultim moment”, a explicat Lapidus.

Cereți upgrade-uri la poarta de îmbarcare, nu la check-in

Deși mulți pasageri cer upgrade-uri la biroul de check-in, Wilkes și Lapidus recomandă să vă adresați direct agenților de la poarta de îmbarcare.

„Agenții de la poartă au acces în timp real la locurile rămase libere sau la cele neocupate din clasele superioare, spre deosebire de personalul de la check-in, care lucrează cu alocări fixe”, se arată într-un comunicat al eShores pentru Travel+Leisure.

Acest lucru crește șansele de a obține un upgrade de ultim moment, fie că vorbim de locuri cu spațiu suplimentar pentru picioare, clasa economy premium sau chiar clase superioare.”

Călătorește solo în perioadele mai puțin aglomerate

Deplasările individuale în afara sezonului de vârf pot fi cheia succesului pentru un upgrade gratuit. «Este mult mai ușor pentru companiile aeriene să găsească un singur loc liber la clasa premium decât mai multe locuri alăturate. Astfel, șansele călătorilor singuri de a fi selectați pentru un upgrade cresc considerabil», se arată în comunicatul eShores.

De asemenea, zborurile organizate în timpul săptămânii sau în perioadele mai puțin aglomerate oferă oportunități mai mari de upgrade. «Zborurile mai puțin aglomerate înseamnă adesea mai multe locuri disponibile în clasele premium decât în perioadele de vârf», se mai precizează în comunicat.

Momentul potrivit contează

Pentru cei care dispun de mile aeriene nefolosite sau care sunt dispuși să plătească un preț redus pentru un upgrade, există opțiuni.

Lapidus recomandă check-in-ul cât mai devreme.

„Multe companii aeriene oferă upgrade-uri la prețuri reduse atunci când se deschide check-in-ul online”, a declarat el. Aceste oferte se trimit de obicei prin e-mail sau aplicația mobilă, oferind acces la clase superioare, precum business sau first class, la o fracțiune din costul obișnuit.

Fidelitatea, cheia succesului

Indiferent cât de rar călătoriți cu avionul, înscrierea în programul de fidelitate al unei companii aeriene poate face diferența în obținerea unui upgrade.

„Membrii loiali sunt adesea prioritizați atunci când devin disponibile locuri mai bune, făcând calitatea de membru una dintre cele mai simple modalități de a-ți crește șansele în timp”, a explicat eShores.

Mai mult decât atât, dacă sunteți pe o listă de așteptare pentru un upgrade, ordinea priorității este deseori determinată de nivelul de fidelitate, așa că membrii cu statut înalt pot avea un avantaj clar.

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