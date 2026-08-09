Cât costă benzina în București duminică, 9 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard costă 9,32 lei/litru și se găsește la Rompetrol. La Petrom, aceasta costă 9,36 lei/litru. La Socar, prețul benzinei standard este de 9,36 lei/litru, respectiv 9,39 lei/litru. La OMV, Lukoil și Mol, aceasta se vinde cu 9,42 lei/litru.

În Cluj, cea mai ieftină benzină costă 9,32 lei/litru, la Rompetrol, la fel și în Timișoara, Iași, Constanța.

Cât costă motorina în București duminică, 9 august 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă 10,47 lei/litru, la Petrom. La Socar, aceasta se vinde cu 10,47 lei/litru, respectiv 10,49 lei/litru. La Rompetrol, Mol și OMV, aceasta se vinde cu 10,53 lei/litru, în timp ce la Lukoil, motorina standard costă 10,63 lei/litru.

În Cluj, cea mai ieftină motorină costă 10,47 lei/litru, la Petrom, la fel și în Iași, unde și Socar vinde tot cu 10,47 lei/litru. Și în Constanța este același preț. În Timișoara, cel mai mic preț este 10,43 lei/litru, la Socar.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 9 august 2026

Sursa foto: Peco Online

Șoferii pot găsi cea mai ieftină benzină în Drobeta, Mehedinți, la Rompetrol. Prețul acesteia este de 9,26 lei/litru.

Cea mai ieftină motorină este în Sălaj, la Socar și se vinde cu 10,43 lei/litru.

Iată cât a costat un litru de benzină și motorină sâmbătă, 8 august 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.







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