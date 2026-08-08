Singurul român care ar fi pe lista de invitați la nunta anului este Marius Niculae, fostul atacant al echipei naționale și al clubului Dinamo. Legătura dintre el și starul portughez s-a format în urmă cu mai bine de două decenii, pe vremea când amândoi îmbrăcau tricoul celor de la Sporting Lisabona.

Mihai Stoichiță: „Sunt prieteni foarte buni, cred că l-a invitat”

Informația privind prezența lui Marius Niculae pe lista de invitați a fost oferită de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, care a dezvăluit detaliul în cadrul unei intervenții televizate.

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„M-am întâlnit cu Marius Niculae ieri la Federație, nu știu dacă nu l-a invitat la nuntă. Sunt prieteni foarte buni, cred că l-a invitat. Marius îmi mai povestește când ne vedem!”, a declarat Mihai Stoichiță, la Digi Sport, conform adevărul.ro.

Declarația oficialului FRF confirmă că legătura dintre fostul atacant român și starul portughez a rezistat probei timpului, chiar și după ce drumurile lor profesionale s-au separat.

Colegi de cameră la Sporting Lisabona

Marius Niculae s-a transferat la Sporting Lisabona în vara anului 2001, exact în perioada în care Cristiano Ronaldo făcea primii pași spre echipa mare.

Relația dintre cei doi s-a consolidat rapid în vestiar. În anumite perioade ale cantonamentelor, Niculae și Ronaldo au fost chiar colegi de cameră, iar românul, deja un fotbalist consacrat la acea vreme, a devenit un sprijin important pentru adolescentul portughez.

Printre amintirile speciale păstrate din acei ani se numără și faptul că Ronaldo nu deținea încă un permis de conducere. Marius Niculae îl ajuta adesea pe să ajungă acasă sau la antrenamente cu mașina personală, într-o perioadă în care viitorul câștigător al Balonului de Aur abia își construia drumul spre performanță.

Nunta anului este anunțată de presa internațională în Madeira, unde Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar urma să își unească destinele.

Includerea lui Marius Niculae printre persoanele apropiate confirmă valoarea relațiilor formate la început de drum și respectul reciproc păstrat între cei doi foști atacanți.

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