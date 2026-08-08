Ceea ce părea a fi confirmarea speculațiilor din ultimele zile s-a transformat însă rapid într-o scenă memorabilă și neașteptată pentru toată mulțimea adunată în piața catedralei.

Surpriză mare la ieșirea din lăcașul de cult

În loc să își facă apariția starul lusitan de 41 de ani alături de partenera sa, din catedrală au ieșit doi miri cu totul diferiți, notează Digi Sport. Proaspăt căsătoriți erau Diogo și Nicole, un cuplu de portughezi stabiliți în Franța, care au ales să se întoarcă pe insulă pentru a-și uni destinele în fața celor dragi.

„Ne simțim celebri. E culmea că atâția oameni au crezut că Ronaldo se va însura aici astăzi fără să fie pază. Momentul cu siguranță va rămâne în istorie”, au declarat Francisco Abreu și Diogo Agrela, doi dintre invitații cuplului portughez, conform publicației locale Dnoticias, citată de Digi Sport.

Deși Cristiano Ronaldo menționase anterior că își dorește să facă nunaa în cursul acestei veri, după Cupa Mondială care s-a încheiat pe 19 iulie , fotbalistul și Georgina Rodriguez nu oferiseră informații exacte privind data sau locația aleasă. Evenimentul din catedrala din Funchal s-a dovedit a fi doar o coincidență.

Ce vedete s-ar putea afla pe lista invitaților

Pe lângă misterul legat de data nunții, atenția s-a îndreptat și asupra listei invitaților care ar fi ajuns în spațiul public. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, la eveniment ar putea participa mai multe personalități din sport, muzică și cinematografie. Printre numele vehiculate se numără fostul fundaș Rio Ferdinand, unul dintre foștii colegi ai lui Cristiano Ronaldo de la Manchester United, dar și starurile din prezent ale fotbalului Vinicius Junior și Kylian Mbappe.



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