Ultimatum respins și o decizie de reciprocitate adoptată la nivel înalt

Măsura, intrată inițial în vigoare la miezul nopții de vineri spre sâmbătă pe aeroporturile principale Adolfo Suárez Madrid-Barajas și Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a fost extinsă rapid pe aerodromurile din Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante și Valencia. În cursul aceleiași zile, verificarile au vizat și terminalele din Arhipelagul Baleare și Insulele Canare, precum și traficul maritim, primul vizat fiind un vas de croazieră sosit în portul din Barcelona.

Această suspendare temporară a liberei circulații este o reacție directă de reciprocitate adoptată de guvernul condus de Pedro Sánchez, după ce executivul italian condus de Giorgia Meloni a refuzat să ridice restricțiile similare impuse călătorilor proveniți din Spania.

Comportamentul extrem al autorităților de la Roma a fost justificat prin intrările masive de migranți înregistrate în enclava spaniolă Ceuta – un teritoriu unde, în practică, verificările de documente sunt oricum efectuate pentru oricine dorește să treacă spre Peninsula Iberică.

Spania lansase vineri un ultimatum clar către Italia, solicitând eliminarea filtrelor până duminică, însă refuzul ferm al premierului Meloni a determinat executivul de la Madrid să aplice măsuri simetrice imediate.

„Spania s-a văzut obligată să adopte măsuri proporționale pentru a proteja interesele și demnitatea cetățenilor săi”, au transmis surse guvernamentale de la Palatul Moncloa.

Cum se desfășoară controalele poliției pe aeroporturi

Desfășurarea de forțe este una considerabilă. Peste o sută de agenți ai Poliției Naționale spaniole au fost mobilizați pe aeroporturi pentru a efectua inspecții aleatorii și nesistematice. Verificările nu au loc în zonele clasice destinate controlului de pașapoarte de la frontierele externe, ci direct la ieșirea din pasarela de îmbarcare (finger), la coborârea din avion.

În funcție de capacitatea aeronavei, fiecare zbor este preluat de o echipă formată din doi până la patru polițiști. Aceștia selectează aleatoriu între 5% și 10% dintre pasageri, ceea ce înseamnă aproximativ 15 persoane verificate în cazul avioanelor medii și până la 25 de persoane la aeronavele de mare capacitate.

Echipele operative folosesc datele din Registrul cu Numele Pasagerilor (PNR), furnizate de companiile aeriene, pentru a decide dacă controlează un zbor în întregime sau doar anumiți pasageri suspectați că ar proveni din afara Uniunii Europene. Cetățenii din statele membre UE sunt în mare parte scutiți de controale amănunțite, fiind necesară doar prezentarea rapidă a unui act de identitate pentru a evita blocajele în aeroport.

Rutele afectate includ zboruri de legătură directe din marile orașe italiene precum Roma (Fiumicino și Ciampino), Milano (Malpensa), Napoli, Veneția și Florența.

Un pasager pe aeroportul din Barcelona: „Sper să se termine cât mai repede”

Atmosfera pe aeroporturi este una tensionată, mulți pasageri declarându-se surprinși de prezența masivă a poliției la debarcare, mai ales în contextul zborurilor estivale. Pe aeroportul El Prat din Barcelona, persoanele care nu aveau asupra lor acte de identitate corespunzătoare au fost conduse în spații speciale pentru verificare.

Un pasager italian care a aterizat sâmbătă dimineață de la Roma a descris procedura prin care a trecut la sosirea în Spania:

„La sosire, poliția ne-a împărțit în două grupuri. Nouă, italienilor, ne-au cerut documentele de identitate. Sper ca această situație să se încheie cât mai repede posibil”, a mărturisit bărbatul în zona de sosiri a Terminalului 1.

De cealaltă parte, reprezentanții Poliției Naționale au precizat că atenția principală se îndreaptă spre zborurile din Italia considerate cu risc crescut de migrație ilegală, urmărindu-se doar identificarea persoanelor din spațiul extracomunitar care încearcă să tranziteze neautorizat spațiul european.

Notificare oficială la Bruxelles și val de critici politice la Roma

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a notificat oficial Comisia Europeană cu privire la restabilirea controalelor, transmițând adrese către vicepreședinta executivă Henna Virkkunen și comisarul pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner. De asemenea, au fost informate conducerea Parlamentului European și cea a Consiliului UE.

În conformitate cu Regulamentul Codului Frontierelor Schengen, măsura adoptată de urgență are o valabilitate inițială de o lună, până la data de 7 septembrie, având opțiunea de a fi prelungită în funcție de evoluția situației geopolitice și de securitate. Spania a justificat decizia prin presiunea migratorie crescută din Trecătoarea Mediteranei Centrale și prin potențialul impact asupra ordinii publice și securității interne.

În Italia, decizia a stârnit un val dur de critici la adresa premierului Giorgia Meloni din partea opoziției politice. Liderii partidelor de stânga și ecologiste au acuzat executivul de la Roma că a provocat o criză diplomatică inutilă, care se transformă într-un efect de boomerang suportat direct de cetățenii italieni aflați în concediu.

Deputații din opoziție susțin că blocarea liberei circulații într-un moment de vârf al turismului european reprezintă o greșeală majoră de strategie politică, cerând anularea imediată a restricțiilor pe rutele dintre cele două țări.

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