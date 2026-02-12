Numită China Automotive New Energy Battery (CANEB), compania a marcat prima aplicare a unei baterii hibride solid-lichid pe bază de mangan și litiu.

Aceasta reprezintă o descoperire majoră în densitatea energetică a bateriilor, conform FAW.

Densitate ridicată

Dezvoltată în comun de CANEB și echipa profesorului Chen Jun de la Universitatea Nankai, celula atinge o densitate energetică care depășește 500 Wh/kg.

Bateria auto oferă o capacitate de 142 kWh, permițând o autonomie de peste 1.000 km după instalare, a anunțat FAW.

Capacitatea specifică a catodului produsului depășește 300 mAh/g — mai mult decât dublul bateriilor de înaltă performanță cu litiu fier fosfat (LFP), potrivit producătorului auto.

Produsul rezolvă problema costurilor ridicate și a riscurilor asociate utilizării benzilor metalice de litiu, realizând progrese semnificative în ceea ce privește durata de viață și siguranța bateriei, reducând în același timp costurile de producție și simplificând procesele de fabricație, a afirmat compania.

Se așteaptă noi îmbunătățiri

Bateria este în prezent supusă unor îmbunătățiri, cu așteptări de a atinge o densitate energetică ce depășește 340 Wh/kg, o capacitate totală a bateriei auto de peste 200 kWh și o autonomie care depășește 1.600 km.

FAW a anunțat că demonstrațiile cu această tehnologie de baterii sunt planificate să înceapă în 2026.

CANEB, cunoscută anterior sub numele de Lishen, și-a finalizat rebrandingul în iulie 2025 și și-a stabilit sediul central în Tianjin.

Bateriile cu stare solidă sunt considerate tehnologia de baterii de nouă generație, oferind o densitate energetică ridicată și o siguranță sporită.

Cine este FAW

FAW Group a produs anul trecut 3,3 milioane de vehicule, în creștere cu 3,2% față de 2024. Dintre acestea 940.000 au fost produse sub brandurile proprii, respectiv Hongqi, Bestune și Jiefei, ultimul pentru modele comerciale.

Restul provin din companii-mixte cu Volkswagen și Audi, respectiv 1,58 milioane de mașini Volkswagen și 566.000 de mașini Audi.

La finalul anului trecut FAW a anunțat o investiție de 530 de milioane de dolari pentru 5% din constructorul electric Leapmotor.

Marca Hongqi este brandul său de top, modelele sale rivalizând cu branduri de lux precum Rolls Royce sau Bentley și fiind folosite de dictatorii chinezi.

Hongqi a pregătește o adevărată „invazie” în Europa, urmând să lanseze 15 modele electrice și hibride în Europa până în 2028, pe 25 de piețe diferite

Solid-lichid

În ultimii ani, mai mulți producători de automobile și de baterii au comercializat baterii semi-solid-state.

Cu toate acestea, această terminologie a fost standardizată ca baterii hibride solid-lichid pentru a preveni confuzia publicului.

Grupul de stat SAIC a anunțat deja lansarea de mașini cu baterii solid-lichid, respectiv modelul MG 4 de viitoare generatie, livrările pornind în decembrie, conform Electrive.

Producătorii auto, tot mai agresivi

Principalii producători de baterii din China, CATL și BYD, vizează în prezent integrarea la scară mică a bateriilor solid state în vehicule până în 2027.

În schimb, producătorii de automobile sunt mult mai dornici.

Dongfeng Motor a menționat în noiembrie anul trecut că se așteaptă să înceapă producția în serie a bateriilor solid state cu o autonomie de 1.000 de kilometri până în septembrie 2026.

De asemenea, Chery a prezentat un model Exeed cu o densitate de 600 Wh/kg, ceea ce îi permite să atingă 1.500 kilometri cu o singură încărcare.

În ianuarie, FAW a anunțat că marca sa Hongqi a lansat primul prototip de vehicul echipat cu baterii solid state, marcând intrarea brandului în faza de testare a vehiculelor reale pentru această.

Hongqi nu a dezvăluit densitatea energetică a bateriei cu stare solidă sau autonomia vehiculului.

Recent, Changan – un alt producător chinez de stat – a prezentat o mașină cu bateriu pe sodiu-ion, care sunt mult mai rezistente la ger. Bateriile în cauză sunt produse de CATL.

China domină sectorul bateriilor

China este cel mai mare producător mondial de baterii, CATL și BYD fiind primii doi din lume.

În top 10 se mai află și CALB, Gotion, Eve Energy și Svolt.

