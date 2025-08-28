Performanțe impresionante

În Nardò, Italia, două prototipuri Mercedes-AMG GT XX Concept au parcurs 40.075 km în 7 zile, 13 ore, 24 minute și 7 secunde. Viteza medie a fost de aproape 300 km/h, la temperaturi de până la 35°C. Markus Schäfer, directorul tehnic Mercedes, a declarat triumfător: „Ne-am întors în joc… mai mult decât atât!”.

AMG indică o putere continuă de peste 1360 CP pentru GT XX. Sistemul de răcire joacă un rol crucial. Michael Schiebe, șeful AMG, explică: „Sistemul de răcire alimentează sistemul cu peste 40 de litri pe minut”. Puterea de încărcare a atins aproximativ 850 kW, permițând alimentarea bateriei pentru 400 km în doar 5 minute.

Platforma revoluționară AMG.EA

Această platformă este crucială pentru viitorul AMG și Mercedes. În 2025, va fi lansat un coupé cu patru uși bazat pe această platformă, urmat de un SUV. Schäfer menționează: „Acesta este doar începutul unei mari ofensive de produse Mercedes. Șasiul și motoarele sunt deja destul de aproape de seria de producție”.

16 piloți profesioniști au participat la test, inclusiv pilotul de Formula 1 George Russell. Fiecare a condus aproximativ două ore pe tură. Un centru de comandă a supravegheat întreaga operațiune.

Schäfer consideră acest eveniment ca fiind istoric: „Notați-vă această zi. Sunteți martori la scrierea istoriei automobilului”. Recordurile stabilite acoperă atât distanța, cât și performanța continuă.

Mercedes-AMG își propune să transpună experiența AMG în era electrică. Acest lucru implică nu doar sunetul motorului și transmisia simulată, ci și agilitatea specifică mărcii.

Concurența asiatică

Succesul GT XX vine într-un moment crucial pentru Mercedes. În ultimii ani, constructorii auto chinezi au făcut progrese semnificative, punând presiune pe producătorii germani. Această demonstrație de forță este o replică clară la adresa concurenței din Asia.

Performanța Mercedes-AMG depășește recent recordul stabilit de Xpeng P7, care a parcurs 3961 km într-o zi. Modelele AMG au atins 5479 km în 24 de ore. Schäfer subliniază: „În plus, nu numai că am depășit marca de 24 de ore, ci am pulverizat-o” .

Oficialii Mercedes-Benz consideră anul 2024 ca unul „istoric pentru divizia de autoturisme” din România. Vânzările au urcat anul trecut cu 9,2% față de 2023.

