Mașina folosită de Robert Redford în filmul Havana, la Timișoara. Sute de oameni s-au înghesuit să admire și să-și facă poze cu un Chevrolet Bel Air, o bijuterie expusă la Retroparada de toamnă, alături de zeci de mașini de epocă. Modelul de epocă a făcut furori pentru că este identic cu cel folosit în film de celebrul Robert Redford.

Timișorenii au ținut neapărat să imortalizeze în imagini cu bijuteria pe patru roți. Proprietarul, Murgu Jenel (foto), un timișorean mutat în California, este pasionat de motociclete și mașini de colecție de la vârsta de 12 ani. La 16 ani a condus prima motocicletă singur, iar în scurt timp marea lui dragoste au fost „bătrânele doamne”. Mai are în dotare o Dacie 1100, un Chevrolet Bel Air, un Chrysler vechi și vrea să pună mâna și pe un Lincoln Continental suicide doors, din 1965.

A ales să vină la Retroparada de toamnă cu Chevroletul Bel Air, mașina care a făcut furori în filmul Havana, cu Robert Redford. Puțini din cei care au admirat-o sâmbătă la Timișoara știu că până și proprietarii de Porsche se uită cu jind la mașina lui, care prinde rapid chiar și 200 km/h.

„Chevrolet Bel Air este în familie de vreo 30 de ani, acum zece ani am recondiționat-o complet. Am cumpărat-o cu un prieten bun, atunci n-a costat așa mult, dar recondiționarea a fost scumpă. A fost vreo 52.000 de dolari. Robert Redford avea un film care chiar merita atenție. Genul acesta de mașină a fost în film, mașina din film costă vreo 250.000 de dolari, sunt alte prețuri la autovehicule cu semnături pe ele. Are un șic aparte, care chiar merită atenție, este singura mașină care este considerată și «muscle car», uneori se mai înfurie băieții cu Porsche, că îi las puțin în urmă. Până la 200 km/h cu greu te ții de ea, problema este stabilitatea, că are tehnologie de modă veche, dar puterea brută pe care o are mașina este superbă. Mulți din cei care o văd cunosc mașina, se uită și chiar se bucură să o vadă prin Timișoara”, ne-a spus Murgu Jenel (foto).