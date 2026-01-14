[]

Bolizi pe butuci, cu mesaje scrise pe toată caroseria

Pe străzile din Novi Beograd, un cartier din Belgrad, capitala și cel mai mare oraș al Serbiei, două mașini marca Audi A6 au fost surprinse de trecători într-o stare neobișnuită: fără roți, fără plăcuțe de înmatriculare și sprijinite pe blocuri de beton.

Însă ce a atras cel mai mult atenția oamenilor au fost mesajele cu vopsea roșie care acopereau ambele mașini. Pe întreaga suprafață a caroseriei era scris „ZT”, iar pe lateral apărea avertismentul în limba engleză „Step back”, care tradus înseamnă „dați-vă înapoi” sau „păstrați distanța”.

Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, mesajele au creat o oarecare îngrijorare, scena fiind descrisă de martori ca „ruptă dintr-un film”.

Speculații pe rețelele sociale

Deocamdată, nu este clar ce semnificație au mesajele și cine se află în spatele acestui incident. În lipsa unor informații oficiale, utilizatorii rețelelor sociale au lansat mai multe ipoteze.

Unul dintre ei a sugerat că ar putea fi vorba despre filmarea unui videoclip sau a unei producții cinematografice, având în vedere modul neobișnuit în care au fost aranjate autoturismele.

Alții au avansat interpretări legate de mesajul „ZT”, considerând că acesta ar putea face referire la expresii precum „Zero Trust” (încredere zero) sau „Zero Tolerance” (toleranță zero). Nu este clar ce înseamnă exact mesajele și cui sunt adresate, dar nici dacă întregul caz a fost raportat poliției.

