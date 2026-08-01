Bruxelles-ul pregătește exact un astfel de scenariu, iar primele modele noi de acest tip, cu prețuri sub 15.000 de euro, ar putea apărea în listele de prețuri chiar peste doi ani.

Categoria acestor mașini se numește M1E. Comisia Europeană o introduce în cadrul unui pachet de modificări legislative pentru industria auto. Aceasta ar putea decide dacă peste câțiva ani veți putea cumpăra o mașină nouă cu mai puțin de 20.000 de euro sau dacă va trebui să plătiți mai mult.

Categoria M1E de mașini are condiții stricte

Condițiile sunt stricte. Pentru ca noile mașini să fie încadrate în categoria M1E, acestea nu trebuie să aibă o lungime mai mare de 4,2 metri.

De asemenea, trebuie să fie exclusiv electrice și produse în țări ale Uniunii Europene. Motoarele hibride și cele cu ardere internă nu sunt eligibile.

În același timp, acestea trebuie să dispună de toate sistemele de asistență pentru siguranță și să respecte norma de emisii Euro 7, la fel ca automobilele mult mai mari.

Deoarece vor fi modele mici, cu un consum redus de energie, proprietarii lor vor avea costuri de operare mai mici.

În schimb, constructorii auto vor primi un avantaj care îi interesează. Este vorba despre așa-numitul supercredit. Fiecare mașină nouă din categoria M1E vândută va fi luată în calcul pentru obiectivele de emisii ale flotelor cu un coeficient favorabil de 1,3. Cu alte cuvinte, la calculul emisiilor, o mașină electrică mică va conta ca 1,3 vehicule obișnuite.

Pentru producători, acest lucru înseamnă o presiune mai mică pentru respectarea limitelor stricte de emisii și un risc mai redus de amenzi.

În plus, se adaugă „înghețarea” reglementărilor actuale pentru o perioadă de zece ani. Noile mașini din această categorie nu vor trebui să țină pasul cu noile standarde tehnice timp de un deceniu. Va fi suficient să respecte regulile existente.

UE vrea să pună presiune pentru ieftinirea mașinilor

Limita obligatorie de 4,2 metri nu a fost aleasă întâmplător. În prezent, mașinile electrice mici, cu lungimea sub 4,2 metri, au în Europa un preț mediu de aproximativ 30.000 de euro și reprezintă doar circa 12% din totalul automobilelor electrice vândute.

Segmentul mașinilor de oraș accesibile aproape că dispare de pe piață. Între 2019 și 2024, vânzările din segmentul automobilelor mici au scăzut cu 1,6 milioane de unități anual.

Comisia Europeană vrea să inverseze această tendință, iar noile mașini cu lungimea de până la 4,2 metri ar trebui să fie unul dintre instrumentele prin care acest obiectiv poate fi atins.

Primele mașini noi care deja au apărut

Grupul Stellantis pregătește o versiune electrică a modelului Fiat Pandina, care, potrivit informațiilor disponibile până acum, ar urma să pornească de la un preț sub 15.000 de euro și să ajungă pe piață în jurul anului 2028, împreună cu modelul electric derivat Citroën 2CV. Și acesta ar urma să aibă un preț sub 15.000 de euro.

Ambele modele vor fi construite pe platforma destinată categoriei M1E. Se estimează o baterie cu o capacitate între 25 și 35 kWh și o autonomie de aproximativ 200–300 de kilometri, conform metodologiei WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure – Procedura mondială declarată de testare a vehiculelor ușoare).

Înainte ca legislația completă să intre în vigoare, primele vehicule apropiate de acești parametri sunt deja disponibile.

De exemplu, Renault Twingo E-Tech pornește în Slovacia de la un preț sub 20.000 de euro, iar modelul Hyundai Inster se vinde cu aproximativ 23.000 de euro.

Aceste modele nu beneficiază însă încă pe deplin de credit consistent, deoarece legislația finală este încă în curs de definitivare, dar indică direcția în care se îndreaptă piața auto.

Interdicția motoarelor cu ardere internă este atenuată

Categoria M1E de mașini nu apare din senin. Ea face parte dintr-un pachet mai amplu prin care Bruxelles-ul relaxează și obiectivul inițial privind reducerea cu 100% a emisiilor de CO₂ începând din 2035, stabilind acum o reducere de 90%.

Restul de 10% vor putea fi compensate de producătorii auto, de exemplu, prin utilizarea oțelului cu emisii reduse de carbon sau a combustibililor electronici (e-fuels), ceea ce deschide inclusiv posibilitatea utilizării unor modele hibrid plug-in.

Noile mașini cu lungimea de până la 4,2 metri reprezintă o altă măsură din acest pachet. Scopul lor este ca tranziția către mobilitatea electrică să nu fie limitată doar la modele scumpe, accesibile șoferilor mai înstăriți.

Slovacia s-a numărat printre țările care au cerut relaxarea regulilor inițiale, alături de Germania, Italia, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Cehia.

Având în vedere numărul mare de automobile produse la Bratislava, Trnava și, în curând, la Košice, nu este surprinzător că acest grup de state a dorit mai mult timp și mai multă flexibilitate pentru producătorii auto.

Ieftinirea mașinilor se va face treptat

Introducerea definitivă în legislație a categoriei M1E, inclusiv înghețarea reglementărilor pentru zece ani, ar urma să fie finalizată în perioada 2026–2027.

Totuși, primii producători nu așteaptă aprobarea finală. Lansarea unor modele electrice urbane mai accesibile este deja în plină desfășurare.

Potrivit planurilor actuale ale constructorilor auto, reducerea prețurilor anumitor modele sub pragul de 20.000 de euro, la mai multe mărci, este așteptată mai degrabă în jurul anilor 2027–2028, când vor apărea primele modele M1E propriu-zise, precum Fiat Pandina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE