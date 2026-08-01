Bucureștiul, pe locul 18 în topul Time Out

Potrivit clasamentului Time Out pentru 2026, Bucureștiul este unul dintre cele mai apreciate orașe din lume când vine vorba despre mâncarea stradală.

Capitala României a obținut 52%, rezultat care îi aduce poziția a 18-a în clasamentul mondial.

Bucharest Street Food Festival 2025 are loc pe Bulevardul Kiseleff. FOTO Dumitru Angelescu (Libertatea)
Bucharest Street Food Festival 2025 a avut loc pe Bulevardul Kiseleff. FOTO Dumitru Angelescu (Libertatea)

Bucureștiul se află astfel înaintea unor orașe precum New Delhi și Accra, dar și în apropierea unor destinații renumite pentru gastronomia lor.

Topul Time Out este dominat însă de orașele asiatice.

Ho Chi Minh City, lider mondial pentru street food

Pe primul loc se află Ho Chi Minh City, din Vietnam, cu un procent de aprobare de 63%.

Orașul este urmat de Kuala Lumpur, cu 62%, în timp ce Jakarta și Taipei ocupă împreună locul al treilea, cu câte 59%.

Mexico City și Manila completează următoarea poziție, cu 58%.

În Ho Chi Minh City, mâncarea stradală este parte din viața de zi cu zi. Pho, banh mi și numeroasele preparate vândute în piețe și pe străzi contribuie la reputația orașului.

Top 20 orașe cu cel mai bun street food în 2026. Clasament Time Out

  1. Ho Chi Minh City, Vietnam – 63%
  2. Kuala Lumpur, Malaezia – 62%
  3. Jakarta, Indonezia – 59%
  4. Taipei, Taiwan – 59%
  5. Mexico City, Mexic – 58%
  6. Manila, Filipine – 58%
  7. Hanoi, Vietnam – 57%
  8. Johannesburg, Africa de Sud – 56%
  9. Bangkok, Thailanda – 56%
  10. Mumbai, India – 55%
  11. Marrakech, Maroc – 55%
  12. Los Angeles, SUA – 54%
  13. Beijing, China – 54%
  14. Singapore – 54%
  15. Jaipur, India – 53%
  16. Guadalajara, Mexic – 52%
  17. Nairobi, Kenya – 52%
  18. București, România – 52%
  19. New Delhi, India – 52%
  20. Accra, Ghana – 51%

Cum a ajuns Bucureștiul în topul Time Out

Clasamentul Time Out are la bază un sondaj realizat în rândul a 24.000 de locuitori ai orașelor din întreaga lume.

Aceștia au fost întrebați despre scena culinară din orașele lor, inclusiv despre calitatea și accesibilitatea mâncării.

Prin urmare, topul reflectă în primul rând opinia și experiența localnicilor, nu doar numărul de restaurante sau tarabe de mâncare.

Iar bucureștenii au evaluat suficient de bine scena locală încât Capitala să ajungă în top 20 mondial.

Un alt clasament pune Parisul pe primul loc. De ce?

Un alt studiu, realizat de Radical Storage, oferă însă o imagine complet diferită.

În acest clasament, Parisul ocupă primul loc în lume, urmat de Atena și Thessaloniki. În top 10 mai apar Barcelona, Londra, Rhodos, Roma, Hanoi, Budapesta și Amsterdam.

Topul Radical Storage este dominat de orașe din Europa.

Diferența vine din metodologia folosită.

Radical Storage nu s-a bazat în principal pe opiniile localnicilor. Studiul a analizat 6.897 de comercianți de street food din 100 dintre cele mai vizitate orașe din lume.

Cercetătorii au urmărit mai multe criterii: numărul comercianților cu rating de peste patru stele, diversitatea bucătăriilor, existența opțiunilor vegetariene, vegane și fără gluten, prețurile și densitatea comercianților.

Densitatea street food-ului a avut cea mai mare pondere în scorul final, de 30%, în timp ce oferta accesibilă ca preț a contat 20%.

Top orașe cu cel mai bun Street Food – Radical Storage

  1. Paris, Franța
  2. Atena, Grecia
  3. Thessaloniki, Grecia
  4. Barcelona, Spania
  5. Londra, Marea Britanie
  6. Rhodos, Grecia
  7. Roma, Italia
  8. Hanoi, Vietnam
  9. Budapesta, Ungaria
  10. Amsterdam, Țările de Jos

Două clasamente, două răspunsuri diferite

Cele două topuri nu se contrazic, ci măsoară lucruri diferite.

Time Out a întreabat localnicii care orașe au cea mai bună scenă de street food. De aceea, Ho Chi Minh City ajunge pe primul loc, iar Bucureștiul intră în top 20.

Radical Storage analizează oferta concretă de street food, punând accent pe densitatea comercianților, ratinguri, diversitatea preparatelor și prețuri. În acest caz, Parisul ajunge pe prima poziție.

Dacă întrebarea este „unde consideră localnicii că se mănâncă cel mai bine street food?”, răspunsul Time Out este Ho Chi Minh City.

Dacă întrebarea este „unde există cea mai bună combinație de ofertă, preț, diversitate și ratinguri?”, clasamentul Radical Storage indică Parisul.

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