România are o nouă sală polivalentă. Bijuteria de la malul Dunării inaugurată cu meci în campionatul european de baschet

Primul meci al turneului s-a disputat în aceeași zi, de la ora 13:30, între reprezentativele Lituaniei și Irlandei.

Câteva ore mai târziu a avut loc ceremonia de inaugurare a Sălii Polivalente din Tulcea.

La eveniment au susținut câte un discurs ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, și președinta Federației Române de Baschet, Carmen Tocală.

La finalul ceremoniei, oficialitățile au tăiat panglica inaugurală pe terenul Sălii Polivalente.

Ministerului Dezvoltării i-au fost înmânate un balon auriu și un tricou al echipei naționale de baschet, având inscripționat numărul 9.

După festivitatea de inaugurare, Naționala feminină U18 a României a întâlnit reprezentativa Azerbaidjanului, pe care a învins-o detașat cu scorul de 81-55.

Lotul României a fost compus din jucătoarele: Carina Dănciulescu, Abigail Hallo, Neire Mihăilescu, Crina Țeglaș, Daria Ilieș, Ioana Velcea, Maria Dan, Alexia Babadac, Evelyn Popa, Andrada Jaba, Ștefania Tudorz, Alexia Mărcuș, Maria Gârbu, Tania Șchiopu.

Peste 1.000 de participanţi şi persoane implicate direct în organizarea şi desfăşurarea evenimentului sunt aşteptaţi la competiţie, care va reuni 20 de echipe naţionale de baschet feminin U18, delegaţii sportive internaţionale, oficiali FIBA, arbitri internaţionali, reprezentanţi mass-media.

În zilele următoare, Danubius Arena din Tulcea va găzdui următoarele meciuri ale naționalelor U18 de baschet:

1 august

13:30 – Luxemburg – Austria

16:00 – Bulgaria – Ucraina

18:30 – Islanda – România

21:00 – Slovacia – Danemarca

2 august 2026

13:30 – Portugalia – Islanda

16:00 – Irlanda – Estonia

18:30 – Elveția – Norvegia

21:00 – Lituania – Luxemburg

4 august 2026

13:30 – Islanda – Țările de Jos

16:00 – Austria – Lituania

18:30 – România – Portugalia

21:00 – Danemarca – Grecia

5 august 2026

13:30 – Estonia – Luxemburg

16:00 – Macedonia de Nord – Slovacia

18:30 – Țările de Jos – România

21:00 – Irlanda – Austria

Intrarea la toate partidele desfășurate pe Danubius Arena este liberă.

Din punct de vedere al capacității, Sala Polivalentă din Tulcea se situează pe locul 5, având 4.670 locuri, după BT Arena din Cluj (10.000 de locuri), Sala Polivalentă din București (5.300 de locuri), Sala Polivalentă din Oradea (5.300 de locuri) și Pitești Arena (4.900 de locuri).

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