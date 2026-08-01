Valul de căldură va persista în vestul țării, iar meteorologii anunță că acesta se va extinde și intensifica în următoarele zile.

Cod roșu de caniculă în Satu Mare, Bihor și Arad

Avertizarea cod roșu este valabilă în intervalul 2 august, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00. Sunt vizate județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv. Asta pentru că județele județele Arad, Bihor, Satu Mare, alături de Sălaj, Maramureș și Timiș, se află deja sub incidența unui cod portocaliu de caniculă, valabil în intervalul 01 august, ora 10 – 02 august, ora 10.

ANM avertizează că temperaturile vor fi extreme începând de duminică, 2 august.

„În județele Satu Mare, Bihor și Arad valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august.”, au precizat meteorologii.

În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la:

  • 37-38 de grade Celsius în județul Satu Mare;
  • 39-40 de grade Celsius în județele Bihor și Arad.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cod rosu, galben, portocaliu caniculă 2-3 august 2026
Cod rosu, galben, portocaliu caniculă 2-3 august 2026 Sursa foto: ANM

Nopți tropicale în vestul României

Căldura nu va dispărea nici după apus.

Meteorologii anunță nopți tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 19 și 25 de grade Celsius în județele aflate sub cod roșu.

Cele mai ridicate valori nocturne sunt așteptate în Dealurile de Vest.

„Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade în județul Satu Mare și 39…40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de 19…25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest”, transmit meteorologii.

Cod portocaliu de caniculă în alte opt județe

În același timp, între 1 august, ora 10:00 – 2 august, ora 10:00, ANM a emis și cod portocaliu pentru Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș.

Cod galben, portocaliu caniculă 1-2 august 2026 Foto: ANM
Cod galben, portocaliu caniculă 1-2 august 2026 Foto: ANM

Acesta se va extinde pe 2 august până pe 3 august, la ora 10, în județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud, Maramureș.

Aici va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade Celsius.

Și în aceste județe indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar local va fi noapte tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade.

„În județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și Maramureș va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20…24 de grade.”

Cod galben de caniculă în mai multe regiuni

În perioada 01 august, ora 10 – 02 august, ora 10, este cod galben în sudul şi vestul Olteniei, în sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei şi în umătatea nordică a Moldovei.

De altfel, codul galben de caniculă se va menține și în intervalul 2-3 august, ăn urmărtoarele zone în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar local va fi caniculă.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar ITU poate atinge pragul critic de 80 de unități.

Valul de căldură se extinde în România

Potrivit ANM, valul de căldură va fi intens în perioada următoare.

„Sâmbătă (1 august), duminică (2 august) și luni (3 august) valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți (4 august) va fi în extindere și intensificare în sudul și sud-estul teritoriului.”, au precizat meteorologii.

Meteorologii estimează că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 30 de grade pe litoral și vor ajunge până la 39-40 de grade în Câmpia de Vest.

În plus, nopțile tropicale se vor extinde treptat.

„Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20….25 de grade), la început pe litoral și local în regiunile vestice, iar din noaptea de marți spre miercuri în cea mai mare parte a țării”, precizează ANM.

Nici Capitala nu va scăpa de caniculă în perioada 1-5 august 2026. Temperaturi de până la 36 de grade au fost anunțate de ANM pentru București.

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