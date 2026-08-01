Ilinca Vandici se află într-o vacanță de vis la momentul actual, într-o destinație ce pare a fi desprinsă din povești.

Prezentatoarea TV a fost surprinsă cu o plimbare cu elicopterul, reușind astfel să se bucure de peisajele spectaculoase.

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„Viața devine mai frumoasă cu fiecare loc descoperit și cu fiecare experiență trăită ”, a scris Ilinca Vandici pe contul de socializare, alături de un clip scurt.

În 2023, Ilinca Vandici a anunțat despărțirea de Andrei Neacșu, bărbatul cu care s-a căsătorit în 2017 și împreună cu care are un băiat, Zian. După divorț, vedeta a ales să nu își expună viața personală, concentrându-se pe carieră și pe rolul de mamă. De altfel, ea a subliniat de mai multe ori că relația cu fostul soț a rămas una civilizată, în interesul copilului.

Cine este iubitul Ilincăi Vandici

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Ilinca Vandici ar forma un cuplu cu Bogdan Boitor. Acesta provine dintr-o familie cunoscută în mediul politic local, fiind fiul fostului primar din Asuaju de Sus, Vasile Boitor.

La rândul său, Bogdan a avut o implicare în politică, candidând în trecut pentru un loc în Parlament. În plan personal, el a avut o relație de lungă durată cu o tânără medic, cu care a fost logodit, însă povestea lor s-a încheiat în urmă cu aproximativ doi ani.