Fragmentul SpaceX, aflat în prezent pe o traiectorie necontrolată, va crea un crater de aproximativ 27 de metri lățime și 5 metri adâncime.

Benjamin Fernando de la Los Alamos National Laboratory a explicat pentru The Guardian: „Gravitația redusă a Lunii și absența vântului vor permite norului de praf să rămână vizibil telescoapelor timp de câteva zeci de minute.”

Evenimentul aduce din nou în discuție problema resturilor spațiale care se acumulează în orbita Pământului. Expertul în urmărirea obiectelor spațiale, Bill Gray, a declarat: „Începe să fie aglomerație acolo sus.”

Deși impactul nu a fost intenționat, specialiștii susțin că putea fi evitat dacă partea superioară a rachetei ar fi fost redirecționată pe o orbită în jurul Soarelui. În 2022, un segment al unei rachete chineze a provocat un impact similar pe partea îndepărtată a Lunii.

Acest nou eveniment va genera energie echivalentă cu trei tone de explozibil TNT. Deși flash-ul impactului va fi prea slab pentru a fi vizibil de pe Pământ, zonele din estul SUA, Canada și o parte din America de Sud vor avea cele mai bune condiții pentru observarea norului de praf. NASA și orbiterul sud-coreean Danuri vor documenta locul impactului cu imagini înainte și după coliziune.

De curând, SpaceX a lansat misiunea Starlink Group 17-52, la bordul navei Falcon 9 B1081-26 de pe platformă SLC-4E de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg (VSFB), din California, trimițând 24 de sateliți Starlink v2 Mini pe orbita joasă a Pământului.