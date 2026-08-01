Ce spune Alexandru Nazare, după ce România a evitat retrogradarea la „junk”

Agenția Fitch a decis să păstreze România în categoria statelor recomandate pentru investiții, subliniind câteva puncte forte ale economiei, precum apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fluxuri de capital și finanțare externă, precum și performanțele economice. Astfel, România a evitat retrogradarea la stadiul de „junk”.

„Menținerea calificativului este un rezultat important, mai ales într-un moment în care fiecare decizie politică și bugetară este atent monitorizată de piețe și de agențiile de rating”, a spus ministrul Alexandru Nazare, într-o postare pe contul său de Facebook.

Raportul Fitch arată că deficitul bugetar din România ar putea să scadă sub 6% din PIB

Potrivit raportului Fitch, deficitul bugetar este estimat să scadă la 5,9% din PIB în 2026, sub ținta de 6% stabilită de Guvern, dar rămâne unul dintre cele mai ridicate din categoria BBB. În primul semestru din 2026, deficitul cash a scăzut la 42 de miliarde de lei, echivalentul a 2% din PIB-ul estimat pentru acest an, față de 70 de miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025.

„Datele prezentate de Ministerul Finanțelor arată că ajustarea produce rezultate”, a adăugat ministrul interimar Alexandru Nazare.

Fitch a evidențiat importanța fondurilor europene în susținerea investițiilor și reducerea necesarului de finanțare externă în 2026. Resursele alocate prin politica de coeziune, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și mecanismul european SAFE contribuie la diversificarea surselor de finanțare și susțin menținerea unui nivel ridicat al investițiilor.

Avertismentul ministrului Alexandru Nazare, după evaluarea Fitch privind raitingul României

Ministrul interimar al Finanțelor atrage atenția asupra faptului că instabilitatea politică din România rămâne „elementul cel mai sensibil, aflat în atenția piețelor internaționale”.

„În acest moment, elementul cel mai sensibil, aflat în atenția piețelor internaționale, rămâne situația politică. Agențiile evaluează stabilitatea, capacitatea de formare a unui guvern funcțional și continuitatea politicilor fiscal-bugetare drept garanție de seriozitate a României.

Fitch avertizează direct în raportul publicat azi că un blocaj politic prelungit poate împiedica aplicarea măsurilor, poate întârzia reformele din PNRR și poate pune ratingul sub presiune”, a mai scris Alexandru Nazare pe Facebook.

Care sunt perspectivele economice oferite de Fitch pentru România, până în 2028

Conform analizei Fitch, deficitul fiscal ar putea scădea treptat la 5% din PIB până în 2028, presupunând o reducere a cheltuielilor de capital după finalizarea programului PNRR și o creștere moderată a pensiilor și salariilor.

Totuși, agenția avertizează că există riscuri semnificative de deteriorare a deficitului în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 2028, în contextul istoric al României de relaxare fiscală pre-electorală.

Totodată, Fitch estimează că ponderea datoriei publice în PIB va crește la 64,5% până în 2028, de la 59,3% în 2025, depășind mediana de 57,9% pentru statele din categoria BBB. Această tendință ascendentă reflectă presiuni suplimentare asupra economiei, iar reducerea datoriei publice depinde de continuarea măsurilor de consolidare fiscală.

Vineri, ministrul Nazare a confirmat că a purtat discuții și cu reprezentanții Moody`s privind menținerea raitingului de țară. Ministrul interimar al Finanțelor susținea că România are argumente solide pentru apărarea poziției financiare.

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